Oggi, 1 aprile, il personal trainer Cristiano Iovino è stato ascoltato dalla giudice Simona Rossi nel procedimento di separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. La deposizione, durata venti minuti, è stata fortemente voluta dagli avvocati dell’ex capitano della Roma, Antonio Conte e Laura Matteucci, con l’obiettivo di chiarire i dettagli della crisi matrimoniale. Iovino è stato chiamato a ricostruire il suo rapporto con Blasi e a fornire informazioni che potrebbero influenzare le decisioni della giudice sul caso.

La conferma della relazione

Sotto giuramento, Iovino ha dichiarato che la sua frequentazione con Ilary Blasi non era una semplice amicizia, ma una relazione affettiva caratterizzata da incontri personali e confidenze. Questo smentisce la versione della showgirl, che in passato aveva descritto il rapporto come un semplice caffè. Secondo il personal trainer, la loro conoscenza risale al 2020 e si è sviluppata attraverso incontri a Milano e a Roma, nei pressi del negozio di Alessia Soldani ai Parioli.

Le possibili conseguenze sulla separazione

Questa testimonianza potrebbe avere importanti ripercussioni economiche sulla separazione. Attualmente, Blasi vive nella villa dell’Eur e percepisce un assegno mensile di 12.500 euro per il mantenimento dei figli. La conferma della relazione da parte di Iovino potrebbe influenzare la decisione del giudice sull’eventuale revisione dell’assegno familiare. Nel frattempo, nell’entourage di Totti si respira ottimismo, convinti che la testimonianza del personal trainer possa rafforzare la loro posizione nella causa di separazione.