Divorzio tra Francesca Pascale e Paola Turci? Botta e risposta tra la cantante e Dagospia

Negli ultimi giorni si sono rincorsi gossip sul presunto imminente divorzio tra Paola Turci e Francesca Pascale. Secondo un’indiscrezione riportata da Dagospia, il matrimonio tra la cantante e l’ex compagna di Silvio Berlusconi sarebbe giunto al capolinea. Tuttavia, Paola Turci ha recentemente replicato a questi gossip.

Divorzio tra Pascale e Turci, il gossip di Dagospia

Dagospia ha annunciato che il matrimonio tra Paola Turci e Francesca Pascale sarebbe in crisi da circa un anno. Il sito sostiene che la coppia avrebbe affrontato incomprensioni, litigi e ripicche che avrebbero incrementato la tensione tra le due. Tra gli episodi citati, Dagospia menziona il “corteggiamento” di Francesca Pascale a Francesca Fagnani durante una puntata di “Belve”, che avrebbe infastidito Paola Turci. Inoltre, un video postato su Instagram dalla Turci con la giovane attrice Valentina Dispari avrebbe causato ulteriore malcontento nella Pascale.

La replica di Paola Turci

In un’intervista al Corriere della Sera, Paola Turci ha commentato brevemente il gossip sulla presunta separazione: “Io e Francesca preferiamo non commentare sciocchezze basate sul nulla”. La cantante ha dunque respinto con fermezza le insinuazioni di Dagospia, evitando di fornire ulteriori dettagli. Una dichiarazione netta che sembrava aver chiuso definitivamente la questione, sottolineando l’infondatezza dei pettegolezzi.

Tuttavia Francesca Pascale, al contrario di Paola Turci, non ha rilasciato dichiarazioni riguardo ai rumors. Nelle ultime ore, la Pascale si è limitata a commentare i risultati delle recenti elezioni europee, concentrandosi in particolare sul flop della Lega di Matteo Salvini.

La risposta di Dagospia

Dopo la smentita di Paola Turci, Dagospia ha risposto in modo provocatorio: “Turci, parla per te! La smentita appartiene solo alla voce della Turci che, intenzionata a non far scendere il sipario sul teatrino coniugale, se la suona e se la canta”. Il sito ha sottolineato che da parte di Francesca Pascale non ci sarebbe stata “né conferma né smentita”, ribadendo che il matrimonio arcobaleno con la cantante sarebbe arrivato “ai titoli di coda, a un passo dalle carte bollate”.

Non è la prima volta che Dagospia lancia scoop sulla vita privata di personaggi pubblici che poi si rivelano veri. È successo con Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, che inizialmente smentirono la separazione per poi confermarla successivamente. Lo stesso accadde con Francesco Totti e Ilary Blasi, quando il sito rivelò per primo la presenza di Noemi Bocchi sugli spalti dello stadio. In entrambi i casi, le smentite furono dettate dal desiderio di proteggere la privacy e gli equilibri familiari, soprattutto in presenza di figli.