Don Matteo, spoiler giovedì 17 ottobre: cosa succederà, le anticipazioni

Don Matteo, gli spoiler giovedì 17 ottobre: tutto quello che succederà nella prima puntata della nuova stagione dell’amatissima fiction.

L’attesa per tutti i fan di Don Matteo sta finalmente per finire dopo mesi di attesa per il ritorno in tv della fiction sicuramente più amata dal pubblico di Raiuno. La quattordicesima stagione era attesa per la scorsa primavera ma la Rai ha poi posticipato il tutto rinviando la messa in onda delle nuove puntate che prenderanno ufficialmente il via da giovedì 17 ottobre.

Dopo l‘addio di Terence Hill, il pubblico si è già affezionato a don Massimo, interpretato da Raoul Bova e che è arrivato a Spoleto in moto dando un’immagine più moderna della figura religiosa. Nelle nuove puntate, don Massimo sarà alle prese con nuovi casi da risolvere insieme al maresciallo Cecchini e al nuovo capitano Diego Martini, ma non mancheranno anche degli addii, in primis quelli della capitana Anna Olivieri e del pm Marco Nardi come svelano i primi spoiler.

Spoiler Don Matteo: cosa accadrà nella prima puntata del 17 ottobre

Ci saranno importanti sviluppi nella quattordicesima stagione di Don Matteo per alcuni dei personaggi più amati della fiction. Come svelano gli spoiler, ritroveremo non sono il maresciallo Cecchini, ma anche la capitana Anna Olivieri che, dopo aver sofferto per amore nelle passate edizione, coronerà finalmente il suo sogno sposando l’uomo della sua vita. Dopo vari alti e bassi, dopo addii e riconciliazioni, infatti, la capitana Anna e il pm Marco Nardi, convoleranno finalmente a nozze.

Tuttavia, non sarà l’unico matrimonio della stagione perché anche il maresciallo Cecchini che, nella sua vita, ha vissuto il dolore per la perdita della figlia Patrizia e della moglie, darà inizio ad un nuovo capitolo della sua vita sposando la mamma della capitana con cui aveva intrecciato una relazione nelle scorse puntate.

A Spoleto, inoltre, arriverà il capitano Diego Martini che, in caserma, prenderà il posto di Anna: per Martini non sarà facile conquistare la fiducia di tutta la squadra, in primis quella di Cecchini soprattutto perché inizialmente mostrerà la parte più dura del suo carattere. In realtà, con il passare del tempo, si scioglierà mostrando delle debolezze legate al suo passato.

Tra le new entry anche la PM Vittoria Guidi, interpretata da Gaia Messerklinger, ex fidanzata, mai dimenticata, di Diego Martini. Infine, arriverà anche la sorellastra di don Massimo, Giulia, interpretata da Federica Sabatini e che si avvicinerà al capitano, scosso dalla notizia dell’imminente matrimonio della sua ex.