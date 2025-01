Volete mangiare nella pizzeria contemporanea più buona del Bel Paese? Alessandro Borghese ha svelato dove si trova.

Classe 1976, Alessandro Borghese è uno degli chef più famosi al mondo. Ha portato la sua rivoluzionaria idea di cucina sul piccolo schermo, riuscendo a conquistare i telespettatori. Lo chef bolognese è solito, infatti, presentare al pubblico nostrano dei piatti tipici della tradizione rivisitati in chiave moderna. In tanti lo hanno ribattezzato: “lo chef rock e social”, apprezzato anche per la sua personalità.

Borghese è infatti idolatrato da grandi e piccini e, non solo perché è bravissimo ai fornelli, ma anche per la sua personalità estrosa e solare. Nato a San Francisco il 19 novembre del 1976, Borghese è figlio dell’attrice Barbara Bouchet e di Luigi Borghese, imprenditore napoletano. Ha un fratello più piccolo che si chiama Massimiliano.

Alessandro Borghese svela dove la pizza è davvero buonissima

Ha conseguito il diploma presso l’American Oversize School of Rome. Ha lavorato per tre anni come cuoco sulle navi da crociera e poi ha aperto dei ristoranti in diversi Paesi europei, divenendo anche un sommelier. Nel 2017 ha aperto il suo primo ristorante a Milano e, da quel momento in poi, la sua carriera decolla.

Si è fatto conoscere anche perché ha esordito in televisione come conduttore del programma Cortesie per gli ospiti, poi di Junior MasterChef Italia e dal 2012 è il conduttore dello show Alessandro Borghese-4 ristoranti in onda su Sky. Lo show ha riscosso immediatamente un grande successo tanto che è stato riproposto di anno in anno.

Il format prevede per ogni puntata la presenza di quattro ristoratori che competono per la vittoria. I telespettatori apprezzano molto il programma, poiché è leggero ed appassionante e permette di scoprire alcuni dei ristoranti più noti ed apprezzati del Bel Paese. Per questo, quando lo chef ha rivelato qual è il posto in cui si mangia la migliore pizzeria contemporanea d’Italia, non hanno avuto dubbi.

Quattro pizzaioli si sono contesi il titolo di migliore pizzeria contemporanea d’Italia ed è stato svelato il nome del vincitore. Ad aggiudicarsi il titolo è stata Cambia-menti di Ciccio Vitiello a San Leucio, in provincia di Caserta che ha ottenuto il punteggio complessivamente più alto rispetto agli altri ristoratori in gara.

La pizza che è un’istituzione della tradizione culinaria italiana è uno dei prodotti gastronomici più idolatrati ed apprezzati al mondo. Tanto è vero che l’arte del pizzaiolo napoletano è stata eletta Patrimonio e Materiale dell’Umanità dell’Unesco.

Un alimento semplice, saporito e gustosissimo. Le varianti sono molteplici, da quelle tradizionali a quelle più moderne che presentano, talvolta, gusti innovativi. La pizzeria Cambia-menti di Ciccio Vitiello sa coniugare innovazione e cultura culinaria per questo sì è accaparrata la vittoria.