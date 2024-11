Dove vive Belen: la nuova casa da sogno a Milano

Belen Rodriguez cambia casa e mostra il suo nuovo nido sui social: ecco dove vive ora la showgirl argentina.

Nuova casa e nuova vita per Belen Rodriguez che, dopo l’ultimo periodo particolarmente complicato, ha deciso di dare inizio ad un nuovo capitolo lasciando la casa in cui sono cresciuti i figli per trasferirsi in un nuovo appartamento arredato con classe ed eleganza e che rispecchia totalmente la sua personalità forte, ma al tempo stesso, fragile. Belen, dopo aver lasciato l’Argentina ed essersi trasferita in Italia, ha scelto di vivere a Milano, città in cui, con il tempo, si sono trasferiti anche i genitori, la sorella Cecilia e il fratello Jeremias.

Durante gli anni del matrimonio con Stefano De Martino e della relazione con Antonino Spinalbese, papà rispettivamente di Santiago e Luna Marì, ha sempre vissuto in una zona residenziale e molto chic di Milano. Dopo tredici anni, la showgirl ha deciso di cambiare casa restando, però, nello stesso quartiere in cui sono cresciuti i suoi bambini.

La nuova casa di Belen Rodriguez: l’appartamento dove vive è un sogno per pochi

Il quartiere in cui Belen ha comprato la nuova casa è il Moscova a Milano, a due passi dalla Pinacoteca di Brera e dal Castello Sforzesco. Un trasloco di pochi passi quello della showgirl argentina che, sul proprio profilo Instagram, ha condiviso i primi dettagli della sua nuova casa in cui è andata a vivere con i suoi, due grandi amori: Santiago e Luna Marì a cui dedica la maggior parte del suo tempo.

La showgirl ha scelto un super attico, con un maxi terrazzo e una grande vetrata che le permette di avere sempre uno sguardo sul capoluogo meneghino. Quando Belen ha deciso di acquistare l’appartamento era molto diverso da quello che sta mostrando ora ai fan. Cecilia è stata una delle prime persone ad aver visto l’attico prima dell’inizio dei lavori di ristrutturazione. I lavori sono stati lunghi, ma ora che sono finiti, il risultato è davvero pazzesco.

Oltre ad un grande divano presente nella zona giorno, uno degli ambienti più belli della casa è sicuramente quello dedicato alla cucina con pareti bianche, parquet di legno e faretti per illuminare la stanza. La cucina è stata progettata dall’architetto Sarah Balivo. “Ho voluto ricreare il giusto mix&match di materiali, stili e colori in modo che potesse rispecchiarsi nell’utilizzo della quotidianità” ha spiegato Sarah Balivo come riporta Fanpage. Nella camera da letto, invece, Belen non ha voluto la carta parati preferendo delle piastrelle a effetto “squame di pesce”.