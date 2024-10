Dove vive Federica Panicucci: la casa da sogno della conduttrice

Dove vive Federica Panicucci: la splendida casa della conduttrice nel cuore di Milano, ecco come è arredata.

Federica Panicucci, lavorando a Cologno Monzese dove si trovano gli studi di Mattino 5 e Mattino 4, le trasmissione che conduce ogni giorno, dal lunedì al venerdì, ha scelto di vivere a Milano, città che ha scelto per mettere radici dopo aver scelto di lavorare nel mondo dello spettacolo. Nata a Cecina, infatti, la conduttrice vive da tantissimi anni a Milano dove ha vissuto con il famosissimo ex marito con cui ha avuto i figli Sofia e Mattia e dove attualmente vive con il nuovo compagno Marco Bacini.

La Panicucci ha così scelto di vivere nel cuore del capoluogo meneghino in un elegante appartamento dotato di ogni comfort e nel quale la conduttrice si rilassa quando stacca dal lavoro o quando ha qualche giorno libero, ma com’è arredata la casa della Panicucci?

Dove vive Federica Panicucci: ecco com’è arredata la splendida casa della conduttrice

Nel pieno centro di Milano sorge la casa di Federica Panicucci anche se non si conosce esattamente la zona in cui ha scelto di vivere Federica che per il proprio nido ha scelto un arredamento moderno, ma molto elegante, raffinato e chic esattamente come lo è lei stessa. In tutti gli ambienti predomina il colore bianco che è stato scelto dalla conduttrice sia per e le pareti che per i mobili. Nell’ampia zona salotto sono presenti un tappeto color crema ed un divano angolare color bianco.

Non mancano, naturalmente, diversi quadri e foto di famiglia. La casa, come si può intuire dalle poche foto che la conduttrice pubblica sui social, è moltoluminosa grazie alla presenza di ampie finistre ma anche per la sceta di colori chiari per l’arredamento. Nel salotto, inoltre, sono presenti anche diverse vetrine ricche di libri.

Una delle zone più belle della casa è sicuramente il terrazzo in cui la conduttrice può godersi le prime giornate di sole e gi ultimi scorci d’estate insieme alla propria famiglia. Anche il terrazzo è molto curato e arredato nei minimi particolari. Sul terrazzo ci sono tavoli, sempre di color bianco e mobili per Outdoor oltre ad un prato sintetico ed una scala a chiocciola che rendono l’ambiente ancora pià accogliente e raffinato.

Insomma, la splendida casa della Panicucci rispecchia totalmente la personalità forte e decisa, ma anche elegante della padrona di casa che non ha mai svelato l’arredamento delle stanze dei suoi figli.