Federica Panicucci, perché si è lasciata con il suo ex famoso e chi è lui

Chi è il famoso ex di Federica Panicucci e perché si sono lasciati: tutto sulla storia d’amore, ormai finita, della conduttrice.

Federica Panicucci è felicemente fidanzata con Marco Bacini con cui fa coppia fissa dal 2016 vivendo una storia lontano dalle luci dei riflettori. Pur essendo entrambi presenti sui social, pubblicano davvero pochi contenuti di coppia al punto che, più volte, alcune voci li consideravano vicini all’addio. Nessuna crisi, invece, per la coppia della conduttrice di Mattino 5 e Mattino 4 dove ha fatto un annuncio al pubblico.Accanto a Marco Bacini, infatti, ha ritrovato la serenità e la voglia di amare dopo la fine del suo matrimonio.

Prima di incontrare Marco Bacini e innamorarsi di lui, infatti, la Panicucci ha avuto una lunga relazione coronata dal matrimonio e dalla nascita di due figli che protegge evitando di condividere le loro foto sui social. L’ex della Panicucci, allo stesso modo, pur essendo molto famoso, è davvero discreto e riservato e della sua vita privata si sa pochissimo.

Federica Panicucci: chi è l’ex marito e padre dei figli Sofia e Mattia

Federica Panicucci ha avuto una storia d’amore, durata quasi 20 anni, con Mario Fargetta, uno dei più importanti dj italiani. L’anno del loro incontro è il 1996 quando la conduttrice approda a Radio Deejay con il format domenicale “Dear Deejay“. Tra i corridoi della radio, tra Fargetta e la Panicucci scatta la scintilla che porta inizialmente ad una frequentazione. In quel periodo, entrambi erano molto famosi e popolari e decidono di vivere la storia con molta discrezione evitando gossip e pettegolezzi vari.

La storia, però, non solo spicca il volo, ma diventa sempre più seria portando i due a mostrarsi insieme anche ai vari eventi pubblici e ufficializzando la relazione. Nel 2005 Federica è impegnata con il programma comico su Rai2 “Bulldozer” e proprio durante quel periodo scopre di essere incinta del primo figlio.

Il 10 settembre 2005, così, nasce Sofia e, dove mesi, dopo l’arrivo della primogenita, Federica e Fargetta convolano a nozze nella splendida cornice di Villa Borromeo di Cassano d’Adda. Dopo il matrimonio, il 27 giugno 2007 nasce Mattia. Tre anni dopo la nascita del secondogenito, cominciano a circolare le prime voci di crisi e la separazione ufficiale arriva nel 2015.

Anni dopo l’addio, a svelare il motivo della fine del matrimonio, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, è stata la stessa conduttrice. “A volte, senti di non essere felice, ma metti la polvere sotto il tappeto e vai avanti per inerzia. A me, è successo quando ho guardato nel privato e ho capito che un percorso di vita era terminato. Quel cambiamento era un salto nel buio, ma farlo ha giovato a me, ai miei figli, a tutti“, le sue parole.