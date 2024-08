Dove vive Flavio Insinna: la casa da sogno del conduttore romano

Sapete dove vive e come è fatta la casa di Flavio Insinna? Il conduttore non ha mai lasciato Roma scegliendo un appartamento accogliente.

Flavio Insinna è uno dei volti più amati dal pubblico grazie ad una carriera versatile e ricca di successi. Nato come attore, protagonista di fiction di successo come Don Matteo e Ho sposato uno sbirro, Insinna è riuscito anche a convincere tutti come conduttore. Per anni, infatti, è stato al timone di Affari Tuoi e de L’Eredità entrando ogni giorno nelle case degli italiani che, ormai, lo considerano un componente della famiglia.

Nella scorsa stagione televisiva, dopo la scelta della Rai di affidare la conduzione de L’Eredità a Marco Liorni, si è dedicato soprattutto al teatro, ma a settembre tornerà sul piccolo schermo con un programma tutto nuovo che sarà trasmesso da La7. Un ritorno molto atteso dai telespettatori che della carriera di Insinna sanno tutto, ma quali sono le notizie sulla sua vita privata?

Flavio vive da tempo una storia d’amore con Adriana Riccio, conosciuta durante una puntata di Affari Tuoi di cui è stata concorrente e con lei convive a Roma, ma come è fatta la casa della coppia? Nato e cresciuto a Roma, l’uomo non ha mai lasciato la propria città in cui vive ancora oggi insieme alla compagna ai loro amici a quattro zampe da cui non si separano mai.

La casa di Flavio Insinna nel cuore di Roma: appartamento semplice ed elegante

La coppia vive in un appartamento situato nel centro della capitale e, dalle poche immagini presenti sui social, pare arredato in modo classico e minimal. Le stanze sono ampie e luminose mentre quasi tutti i componenti d’arredo sono molto semplici e dallo stile classico.

Le pareti sono ricche di quadri mentre il salone presenta uno stile più moderno grazie alla presenza di un divano in cui il conduttore ama trascorrere le sue serate davanti alla tv in compagnia dei suoi cani Tyler e Mia e della compagna. In casa Insinna, inoltre, non manca una grande libreria ricchissima dei romanzi più amati dal proprietario.

La casa riflette la semplicità di Insinna che, nonostante il successo, è sempre rimasto legato alle proprie origini non perdendo mai l’occasione di ricordare la sua infanzia. Pur essendo molto schivo e riservato, spesso l’attore si lascia andare a piacevoli ricordi condividendo il tutto con il proprio pubblico che non perde mai l’occasione di ringraziare per l’affetto che gli dimostra da anni.