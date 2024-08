Dove vive Maria De Filippi, la casa da sogno ai Parioli

Ecco la casa di Maria De Filippi che si trova nell’elegante quartiere Parioli di Roma: com’è lo stile dell’arredamento.

Maria De Filippi, da anni, non è solo una delle conduttrici più amate dal pubblico, ma anche la regina degli ascolti e, dopo un’estate di relax, è pronta a tornare in tv con tutte le sue trasmissione per regalare nuovi momenti imperdibili di televisione. Maria De Filippi, infatti, dal 9 settembre, tornerà in onda con Uomini e Donne mentre dal 15 aprirà anche le porte della scuola di Amici di Maria De Filippi con nuovi allievi.

Se, dunque, d’estate, Queen Mary ama trascorrere le sue vacanze nella sua, elegantissima casa al mare, d’inverno, gli studi televisivi diventano la sua seconda casa. Maria, infatti, trascorre la maggior parte delle sue giornate a lavoro per poi rilassarsi nella splendida dimora che si trova nel quartiere Parioli di Roma.

Casa Maria De Filippi: com’è arredata la villa ai Parioli

Maria De Filippi ha scelto di vivere nel quartiere Parioli, una zona residenziale di lusso della capitale dove vivono tanti personaggi famosi e dove la conduttrice ha scelto di rifugiarsi, quando non lavora, sin dai tempi del matrimonio con Maurizio Costanzo. La casa della conduttrice rappresenterebbe totalmente lo stile della conduttrice che, come svela il portale Idealista, vive in una villa elegante e dallo stile classico .

Della casa di Queen Mary ci sono davvero poche immagini perché la conduttrice è sempre stata molto discreta e riservata. Tuttavia, nel 2018, insieme a Maurizio Costanzo, rilasciò un’intervista a Che tempo che fa collegandosi proprio da casa sua e svelando una parte dell’arredamento.

Di tutta la casa, è stato mostrato soprattutto il salotto arredato con massicci mobili di legno e con il resto della casa arredata in stile totalmente classico. Il colore predominante, inoltre, è il giallo con divano giallo, poltrone, tavolini e un caminetto. Nella camera da letto, invece, è presente un grande letto con baldacchino e, da buona lettrice, ha scelto di avere in casa anche una grande biblioteca.

Inoltre, la villa si trova in una delle zone più verdi di Roma dove la conduttrice piò concedersi anche delle lunghe passeggiate in compagnia dei suoi amati cani da cui non si separa mai. Maria, infatti, esattamente come il figlio Gabriele, è davvero innamorata degli amici a quattro zampe con cui gioca e a cui dedica tante attenzioni.

Maria, dunque, anche dopo la morte di Maurizio Costanzo, ha scelto di continuare a vivere nella casa che, per anni, è stato il nido del loro matrimonio, sempre vissuto lontano dalle luci dei riflettori e dei pettegolezzi vari.