La casa al mare (elegantissima) di Maria De Filippi. Dove va in vacanza

Maria De Filippi trascorre l’estate nella magnifica casa al mare: ecco dove si trova e come è fatta la residenza estiva della conduttrice.

Maria De Filippi si sta godendo le ultime settimane di vacanza prima di affrontare un nuovo anno lavorativo intenso e ricco di impegni. A settembre, infatti, la conduttrice, con la propria redazione, seguirà la nuova edizione di Temptation Island per poi tuffarsi a capofitto nella conduzione dei suoi programmi storici. Come ogni anno, infatti, Mediaset ha deciso di puntare ancora sulle trasmissioni della De Filippi.

La quale tornerà in onda con una nuova edizione di Amici e di Uomini e Donne le cui registrazioni inizieranno il 27 e il 28 agosto. Il sabato sera, invece, sarà nella giuria di Tu sì que vales mentre a gennaio sarà in onda con una nuova edizione di C’è posta per te. Insomma, i prossimi mesi saranno davvero intensi per la conduttrice che sta provando a ricaricarsi godendosi la calma e la tranquillità della sua casa al mare.

La casa al mare di Maria De Filippi: un posto da sogno

Dopo la morte di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi ha scelto di non cambiare nulla continuando a vivere nella stessa casa a Roma e trascorrendo le vacanze nella splendida villa di famiglia dove si rifugiava insieme al marito durante i mesi estivi.

Dopo aver trascorso qualche giorno in Sardegna per controllare le registrazioni di Temptation Island e aver fatto un salto a Riccione dove ha rilasciato un’intervista all’amico Rudy Zerbi per Radio Deejay, la De Filippi si è rifugiata a Villa Sadula che si trova di fronte alla splendida spiaggia di Ansedonia, una piccola frazione di Ortobello, a Grosseto.

La villa ha una meravigliosa vista sul mare, tantissime stanze per gli ospiti, una piscina e un enorme spazio aperto circondato da tanti alberi in cui la conduttrice ama passeggiare e trascorrere le sue giornate. La struttura, inoltre, ha un ingresso privato per la spiaggia garantendo così non solo a Maria, ma anche ai suoi ospiti, la privacy di cui hanno bisogno per staccare totalmente la spina dal lavoro.

Villa Sadula è sempre stata importante per Maria De Filippi e Maurizio Costanzo che l’hanno sempre considerata il luogo del cuore. Per lei continua ad avere esattamente la stessa importanza ed ora che Maurizio Costanzo non c’è più, ama rifugiarsi in quel posto insieme al figlio Gabriele, al fratello Giuseppe e agli amici di sempre.