Dove vive Milly Carlucci: la casa da sogno della conduttrice di Ballando

Come è fatta la casa di Milly Carlucci? Ecco dove vive la conduttrice con il marito Angelo Donati nel cuore di Roma.

Milly Carlucci si sta godendo l’estate insieme alla propria famiglia, ma sta anche lavorando per tornare in onda a settembre con un’edizione tutta nuova di Ballando con le stelle. Nonostante il caldo e i vari impegni privati, infatti, la conduttrice di Rai Uno non ha mai smesso di lavorare annunciando così un cast bomba per il suo talent show.

Il tutto, però, mantenendo, però, il segreto sugli ultimi due nomi dei concorrenti. Tutto, dunque, è pronto per il ritorno in tv di uno dei programmi più longevi della Rai e, in attesa di fare nuovamente compagnia ai telespettatori, Milly Carlucci si rilassa nella sua bellissima casa che si trova nel cuore della capitale.

Casa dal design elegante e minimal per Milly Carlucci: dove vive con il marito Angelo Donati

Con la figlia Angelica Donati che vive con il marito Fabio Borghese e con il figlio Patrick che ha scelto Londra come città in cui lavorare e vivere, Milly Carlucci divide solo con il marito Angelo Donati la sua bellissima casa che si trova in zona Camilluccia, non molto distante da Monte Mario e dagli storici studi della Rai.

La residenza della conduttrice presenta un design classico e minimal che rispecchia perfettamente lo stile raffinato della padrona di casa. Il soggiorno è molto ampio e luminoso grazie alla presenza di grandi vetrate: al centro della stanza c’è un enorme divano dai toni chiari che si abbina al resto degli arredi.

Nella casa non manca uno studio in cui la conduttrice, spesso, registra i contenuti social che pubblica sul proprio profilo Instagram con alle spalle una grande libreria in cui spicca non solo un enorme numero di libri, ma anche di vari premi conquistati dalla padrona di casa nel corso della sua lunga e straordinaria carriera.

Dalle foto si notano ulteriori dettagli della sua dimora da sogno come la presenza del parquet che rende non solo accogliente l’ambiente, ma anche molto chic. Tante, poi, anche le decorazioni in legno e in ceramica presenti in tutta la casa, compresa la cucina. Anche la vista della casa è mozzafiato perché la conduttrice ha scelto una residenza che le permette di avere uno sguardo sulle tante bellezze artistiche della capitale.