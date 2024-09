Dove vive Stefano De Martino, la casa da sogno a Napoli del conduttore Rai

Dove vive Stefano De Martino dopo il passaggio su Raiuno? Il conduttore mostra la sua casa da sogno a Napoli.

Originario di Torre Annunziata, dopo aver vissuto a Roma durante il periodo post Amici, Stefano De Martino si è trasferito a Milano dove, durante gli anni del matrimonio con Belen Rodriguez, viveva in una zona centrale della città. Dopo la separazione, il conduttore napoletano ha cambiato casa trasferendosi in un appartamento poco distante da quello dell’ex moglie in modo da poter continuare a vedere regolarmente il figlio Santiago.

Tuttavia, dopo il passaggio in Rai, De Martino lavora tra Napoli dove si trovano gli studi dei programmi “Stasera tutto è possibile” e “Bar Stella” e Roma dove, invece, vengono registrate le puntate di Affari Tuoi il programma che ha ereditato da Amadeus che gli ha dato una serie di consigli sulla conduzione.

Stefano, così, molto legato alle proprie origini, ha deciso di acquistare casa anche a Napoli dove ama rilassarsi quando non lavora. A svelare qualche dettaglio in più sull’immobile è stato, qualche tempo fa, lo stesso conduttore.

La casa spettacolare a Napoli di Stefano De Martino

Non solo un appartamento a Milano arredato con elementi moderni, ma anche una villa spettacolare in Campania. Il conduttore, infatti, ha scelto di regalarsi una villa mozzafiato nelle zone di Posillipo con una piscina privata e un grande parco. Le dimensioni della villa sono abbracciate da un vasto cortile che ha un affaccio diretto sul mare.

All’interno, la struttura presenta ampie stanze con un immenso salotto dove troneggia un grande divano di velluto verde e un elegante pianoforte a parete. All’interno della villa, inoltre, è presente anche una palestra dove il conduttore può allenarsi nei momenti di riposo. In tutta la casa, inoltre, è presente un pavimento in pietra che rende la dimora ancora più chic ed elegante.

Una villa da sogno quella del napoletano che l’ha acquistata per circa 2 milioni di euro secondo voci di corridoio. Inoltre, De Martino non ha scelto una zona qualunque di Napoli per acquistare la villa ma Posillipo, un vero e proprio gioiello del capoluogo partenopeo che regala una vista mozzafiato sulla città e che è ricco di spiagge, ville storiche, atmosfera tranquilla, ma al tempo stesso, anche di locali regalando così un’intensa vita notturna ai propri abitanti. Insomma, nonostante i tanti impegni di lavoro, De Martino non rinuncia a momenti di totale relax nella sua splendida villa.