Dove vivono Alessia Mancini e Montrucchio: la casa da sogno della coppia

La casa da sogno di Alessia Mancini e Montrucchio: ecco dove vive da sempre la coppia con i figli Mya e Orlando.

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio formano una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo italiano. Sposati dal 2003, hanno due figli: Mya, nata il 10 aprile 2008, e Orlando, nato il 7 aprile 2015. Quella dell’ex velina di Striscia la Notizia e dell’ex concorrente del Grande Fratello la cui vita è cambiata con la partecipazione al reality show è una famiglia bellissima e molto unita come è facile intuire dai vari contenuti social che regalano ai fan che si divertono ad ammirare anche i simpatici siparietti casalinghi, ma dove si trova esattamente la casa della famiglia Mancini-Montrucchio?

La coppia ha scelto di vivere a Roma in una splendida casa molto spaziosa in cui la stanza principale è rappresentata dalla cucina dove, non solo Alessia, ma anche Flavio si diverte a cucinare. Elemento fondamentale della casa, poi, è il giardino che è diventato il regno della cagnolina Mirtilla.

La casa da sogno di Alessia Mancini e Flavio Montrucchio: dalla cucina a vista alla cabina armadio

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio trascorrono la maggior parte del tempo in cucina. Quella della coppia è una cucina a vista, molto spaziosa, con un grande tavolo per accogliere non solo la famiglia, ma anche vari ospiti. La cucina è totalmente accessoriata e il dettaglio più bello è la presenza di grandi cassetti necessari per contenere tutto ciò che serve alla Mancini per registrare i video delle sue ricette.

Il soggiorno è formato da un grandissimo ambiente con divano, piante da appartamento e naturalmente il televisore. Il pavimento scelto è il cotto mentre per le pareti la coppia ha scelto un colore neutro. Nella casa di Alessia Mancini, inoltre, non poteva mancare la cabina armadio che la conduttrice ha rinnovato totalmente di recente optando per una struttura scura.

Infine, uno degli spazi più belli della casa è rappresentata dal giardino dove la Mancini e Flavio Montrucchio, insieme ai figli, amano organizzare pranzi con amici e parenti. Nel giardino, infatti, è presente un barbecue, ma anche lo spazio necessario per giocare e divertirsi.

La casa di Alessia Mancini e Flavio Montrucchio, nel complesso, rispecchia totalmente lo la personalità elegante e raffinata della coppia che, per l’arredamento, ha puntato su uno stile moderno ma essenziale. Immerso nel verde, in un quartiere agiato di Roma, il nido di Alessia e Flavio è stato costruito per trascorrere dei piacevoli momenti di relax in famiglia ogni volta che il lavoro lo consente.