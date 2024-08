Dove vivono Charlene di Monaco e il Principe Alberto: la casa da sogno dei Principi

Charlene di Monaco e il Principe Alberto vivono in una casa davvero da sogno: ecco la dimora stellare della coppia principesca.

Sono tante le coppie reali che continuano a far sognare il mondo. La più seguita è sicuramente quella del Principe William e di Kate Middleton ma c’è un’altra famiglia che è molto seguita dagli appassionati delle Royal Family ed è quella dei Grimaldi. La storia d’amore di Charlene di Monaco e del Principe Alberto assomiglia molto a quella di una favola moderna. Lei, nata da Michael Kenneth, industriale tessile, e Lynette Humberstone, nuotatrice professionista.

L’incontro, però, con la bellissime, elegante e raffinata Charlene cambia totalmente la vita di Alberto che decide di convolare a nozze con lei allargando anche la famiglia con la nascita dei figli Gabriella Thérèse Marie e Jacques Honoré Rainier. Della vita coniugale di Charlene e Alberto, tuttavia, non si sa molto: in compenso si sa tanto della meravigliosa casa in cui vivono.

La casa stellare di Charlene di Monaco e del Principe Alberto: ecco come è arredata

Il Palais Princier è l’abitazione privata dei Grimaldi, oltre che sede degli uffici del principe Alberto che ha aperto le porte del suo palazzo facendo anche da guida al tour dei Grandi Appartamenti che è possibile visitare in alcuni periodi dell’anno. All’interno del Palazzo è possibile visitare la Galerie d’Hercule scelta per celebrare proprio le nozze dei due padroni di casa e addobbata con affreschi che sono considerati dei veri capolavori.

Tra i vari luoghi del Palazzo in cui vivono, inoltre, si possono visitare la Cappella del palazzo, dedicata a San Giovanni Battista, la Galleria degli Specchi, il Salone Rosso, la Camera di York, il Salone Giallo o il Salone Luigi XV, la Sala del Trono.

Tutti gli ambienti del palazzo sono ricchi di affreschi, arazzi e arredi anche storici che ripercorrono la storia della famiglia Grimaldi. Il palazzo, inoltre, è sottoposto periodicamente a manutenzione per garantire protezione e sicurezza a tutti i membri della famiglia. Nonostante la ricchezza degli arredi, Alberto e Charlene non ostentano la loro posizione.

Non si sa, tuttavia, come siano arredate le stanze private della coppia e dei figli anche se è facile immaginare che non manchi alcun comfort come nell’appartamento a New York che ha recentemente acquistato Re Carlo senza rinunciare all’eleganza e alla raffinatezza che hanno sempre sfoggiato i membri della famiglia Grimaldi.