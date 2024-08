Dove vivono Federica Pellegrini e Matteo Giunta: la casa da sogno della Divina

Casa da sogno per Federica Pellegrini e Matteo Giunta: ecco dove vive la coppia insieme alla figlia Matilde.

Dopo aver detto ufficialmente addio all’attività agonistica, Federica Pellegrini ha dedicato parte del suo tempo alla realizzazione dei suoi sogni d’amore sposando prima Matteo Giunta e poi allargando la famiglia. Lo scorso gennaio, infatti, la coppia ha accolto la piccola Matilde, frutto di un grande amore che, nato in piscina, è diventato sempre più forte portando la Divina e l’allenatore a progettare un futuro insieme.

Oggi, quei progetti hanno preso forma e con l’arrivo della bambina, la famiglia è al completo. Felici e innamorati, i due vivono non solo con la figlia ma anche con i quattro cani di razza bulldog francese: Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca. La famiglia, dunque, è molto numerosa e per accogliere tutti i componenti, la coppia ha scelto una casa abbastanza grande in cui tutti hanno il proprio spazio.

Come è arredata la casa di Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Federica Pellegrini e Matteo Giunta vivono a Verona, probabilmente in una villetta indipendente a due piani come si intuisce nelle foto che posta su Instagram la campionessa. Negli scatti lei è solita mostrare l’ampia zona soggiorno in cui spicca una scala in legno che porta al piano superiore.

Nel salotto troviamo un divano color ocra in pelle, dei pouf grigio antracite e un grande tappeto. Davanti al divano è presente un mobile bianco da televisione. Non mancano, inoltre, piccoli elementi d’arredo che donano all’ambiente un pizzico in più di originalità come l’arco led, firmato Flos, una lampada che ha la base in marmo bianco di Carrara.

Non tutti gli ambienti della casa sono stati mostrati dalla padrona di casa che, però, come la maggior parte delle donne, non ha rinunciato ad avere una cabina armadio dove sono presenti soprattutto scarpe di cui è una grande appassionata. Con l’arrivo di Matilde che, insieme a mamma Federica ha emozionato tutti con una foto, una stanza della casa è stata trasformata nella sua cameretta.

Nella camera da letto della piccola Matilde sono presenti un armadio sui toni del borgogna, la culla bianca e un lettino a cancello che sarà usato quando sarà cresciuta. I toni sono tutti molto chiari e adatti ad accogliere Matilde anche tra qualche anno. Avendo, inoltre, diversi animali in casa, la coppia ha anche un ampio spazio verde in cui gli amici a quattro zampe sono liberi di muoversi e in cui spicca un pergolato che permette di vivere più tranquillamente le giornate in giardino.