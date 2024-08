Federica Pellegrini cuore di mamma: la foto con la figlia (sua fotocopia) fa boom di like

Federica Pellegrini commuove il web con una foto: la regina del nuoto italiano incanta con la figlia Matilde che è la sua fotocopia.

Dopo essere stata a tutti gli effetti la regina del nuoto italiano, Federica Pellegrini ha deciso di dedicarsi alla sua vita privata realizzando il sogno di formare una famiglia con il marito Matteo Giunta con cui è convolata a nozze nel 2022. L’amore tra i due è nato in piscina e, tra un allenamento e l’altro, hanno cominciato a frequentarsi dando il via ad una splendida storia d’amore.

Subito dopo le nozze, la coppia ha anche vissuto la splendida avventura di Pechino Express a cui hanno partecipato come concorrenti e, rientrati in Italia, hanno dato il via al loro progetto di famiglia. Lo scorso gennaio è così nata Matilde che ha cambiato per sempre la coppia dei due sportivi.

Federica Pellegrini e la prima estate con la figlia Matilde: web in delirio per una foto

Per Federica Pellegrini e Matteo Giunta, la prima estate da genitori, è stata indimenticabile e ricca d’amore. La coppia ha dedicato tempo alla propria bambina facendole assaporare per la prima volta anche il sapore del mare. Felicissimi e al settimo cielo, i due sportivi hanno anche immortalato il tutto con una serie di foto ricordo da rivedere in futuro e tra le tante foto, una in particolare, ha colpito mamma Federica che ha scelto di condividerla sui social.

Nel suo habitat naturale, la campionessa del nuoto italiano, ha trascorso momenti bellissimi in piscina con la sua bambina inondandola di baci e coccole e provando già a trasmetterle l’amore per l’acqua. “Accorrete Accorrete!! Accorrete a vedere le Sirene , Animali Fantastici e L’Uomo Forzuto”, ha scritto nella didascalia.

Nella foto, bacia teneramente la sua piccolina che, completamente inzuppata, si gode le attenzioni della sua mamma a cui assomiglia tantissimo per la gioia con cui sta in acqua. Uno scatto spontaneo e totalmente naturale che ha mandato in delirio il web. “La foto è davvero commovente“, scrive una signora. “Questa foto è troppo bella e troppo dolce“, aggiunge un’altra.

E ancora: “Quest’immagine è da incorniciare“, “Un’onda di tenerezza ha travolto i miei sensi guardando la foto. Un abbraccio che parla di un amore profondo come il mare”, “Quanto amore in questo scatto”. Diventare mamma, dunque, ha inondato d’amore il cuore della Pellegrini che, a settembre, scenderà ufficialmente in pista come concorrente della nuova edizione di Ballando con le stelle per dimostrare di avere anche doti da ballerina e non solo da nuotatrice.