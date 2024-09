E’ morto Eduardo Xol, il protagonista di “Extreme Makeover Home Edition” accoltellato a morte dal socio in affari

Eduardo Xol, noto volto televisivo e conduttore di “Extreme Makeover Home Edition“, è morto il 20 settembre, dopo aver lottato per dieci giorni in ospedale a seguito di un’aggressione avvenuta nella sua abitazione. Il 58enne era stato ricoverato in gravi condizioni con numerose ferite da coltello. La polizia ha identificato Richard Joseph Gonzales come il presunto aggressore, legato a Xol per motivi d’affari, anche se la natura esatta della loro relazione rimane poco chiara.

La dinamica dell’aggressione

La notte del 10 settembre, Xol ha contattato il 911 per chiedere aiuto dopo essere stato accoltellato. All’arrivo degli agenti, il designer era ancora vivo ma gravemente ferito. Nella stessa mattinata, Gonzales ha contattato la polizia, affermando di essere stato aggredito, ma le indagini hanno rapidamente portato a considerarlo il principale sospettato nell’aggressione di Xol. Dopo la morte del designer, l’accusa di tentato omicidio contro Gonzales è stata elevata a omicidio colposo e attualmente si trova in carcere in attesa di processo.

Chi era Eduardo Xol

Nato nel 1966 a Los Angeles, Xol ha avuto una carriera che ha spaziato dalla musica alla recitazione, apparendo in diverse telenovelas sudamericane. La sua notorietà è esplosa con “Extreme Makeover Home Edition”, dove si occupava di trasformare case fatiscenti in abitazioni accoglienti. La famiglia di Xol ha espresso il proprio dolore per la perdita, sottolineando la gentilezza dell’uomo che ha toccato la vita di molte persone. Invece di fiori, hanno richiesto donazioni alla “Lupus Foundation of America”, in onore del suo impegno al servizio degli altri.