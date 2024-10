“É stato fatale”, Re Carlo e Camilla stroncati

Re Carlo e Camilla sono stati stroncati sin dal primo incontro: spunta la clamorosa verità sulla coppia reale.

Re Carlo e Camilla, dopo anni trascorsi l’uno lontano dall’altra, sono finalmente una coppia, libera di vivere l’amore alla luce del sole. Non sempre, però, è stato così e, sin dal primo incontro, risalente al 1970, sono stati costretti ad allontanarsi per uno strano scherzo del destino. La verità sull’amore tra Carlo e Camilla è venuta a galla solo ora e svela ulteriori dettagli sui motivi per cui Carlo e Camilla, all’epoca, non furono liberi di amarsi portando, poi, il futuro Re a sposare Lady Diana.

Il sentimento tra Carlo e Camilla nacque dal primo incontro ma entrambi, sin dal primo incontro, erano consapevoli che non sarebbero mai stati liberi di amarsi. Nonostante, per anni, entrambi abbiano percorso strade parallele, la fiamma dell’amore non si è mai spenta al punto che, entrambi, dopo tanto tempo, hanno lottato per quell’amore che è stato, oggi, coronato dal matrimonio e libero di essere vissuto alla luce del sole.

Re Carlo e Camilla: cos’è successo realmente al primo incontro

Carlo e Camilla si sono incontrati per la prima volta nel 1970 ad una partita di polo, sport di cui entrambi sono appassionati. Durante quel primo incontro, la scintilla fu immediata e Camilla scherzò con il futuro Re parlando della relazione tra la bisnonna e re Edoardo VII: “La mia bisnonna era l’amante del tuo trisavolo. Sento che abbiamo qualcosa in comune”. Bastò questa battuta a Camilla per conquistare il cuore di Carlo che fu immediatamente rapito dall’ironia della donna.

Re Carlo e Camilla: cos’è successo realmente al primo incontro (Foto Ansa) – Blitzquotidiano.itDopo l’incontro durante la partita di polo e quello scambio di battute, Carlo e Camilla cominciarono a frequentarsi fino alla partenza di Carlo che andò via da Londra per volere della famiglia per poi tornare nella capitale inglese dopo otto mesi dove trovò molte cose diverse. Camilla, infatti, era fidanzata con Andrew Parker Bowles, che sposò nel 1973. Il divorzio arrivò nel 1995, nello stesso periodo in cui anche Carlo e Diana si separarono dopo la nascita dei figli William e Harry.

Nonostante il matrimonio di entrambi, Carlo e Camilla non si sono mai persi di vista continuando a frequentarsi anche quando entrambi erano sposati. Camilla, in particolare, era vista come un fantasma da Diana che sentiva fortemente il peso della sua presenza considerandola anche responsabile del divorzio.

Dopo la morte di Diana, superato il lutto, il futuro Re e Camilla cominciarono a frequentarsi alla luce del sole fino a sposarsi con la benedizione della Regina Elisabetta nel maggio del 2005. Oggi, sono ufficialmente marito e moglie e tra loro non mancano le discussioni come accade per tutte le coppie.