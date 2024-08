Re Carlo e Camilla ai ferri corti, inferno in casa: cosa li sta facendo litigare

Tra Re Carlo e Camilla ci sono incomprensioni e discussioni: ecco cosa accade in casa e perché litigano sempre.

Re Carlo e Camilla sono i protagonisti di una storia d’amore che, per anni, ha appassionato il mondo. I due si incontrarono nel 1971 durante una partita di polo e la scintilla scattò immediatamente. Tuttavia, il loro amore non è mai stato benvoluto dalla Regina Elisabetta che, per il primogenito ed erede al trono, preferiva una ragazza con “origini più aristocratiche” rispetto a Camilla che era considerata anche come “una donna con più esperienza” rispetto a Carlo.

Nonostante l’amore, le strade tra Carlo e Camilla si separarono ed entrambi hanno poi sposato altre persone ma l’amore tra i due non è mai finito. Dopo la morte di Lady Diana e il divorzio di Camilla, hanno ricominciato a frequentarsi fino a vivere la relazione alla luce del sole. L’epilogo della favola è arrivato nel 2005 con il matrimonio celebrato a Windsor alla presenza anche della Regina Elisabetta.

In pubblico, Carlo e Camilla si mostrano sempre come una coppia solida e felice, ma nel privato, le litigate sono davvero tante. A spifferare il lato inedito della vita coniugale della coppia reale è stata la sorella della regina Camilla, Annabel Elliot che ha svelato un’abitudine di Re Carlo che fa letteralmente infuriare la Regina.

Re Carlo e la Regina Camilla: le liti per l’abitudine a letto di lui

C’è un’abitudine notturna di Re Carlo che non piace affatto alla Regina Camilla e che è la causa delle continue discussioni. Secondo quanto raccontato dalla sorella della Regina, Annabel Elliot, e riportato dalla commentatrice reale Emmy Griffiths, Re Carlo non amerebbe il piumino a letto, ma tale abitudine non è tollerata dalla Regina Camilla che, contrariamente al marito, amerebbe dormire al caldo.

Secondo voci di corridoio riportate dal Daily Mirror, Carlo, inoltre, non amerebbe dormire in stanze calde al punto da non utilizzare il riscaldamento e lasciare le finestre aperte anche durante i mesi invernali.

Un’abitudine di Carlo che Camilla non sopporterebbe affatto al punto da essersi ritrovata, più volte, a svegliarsi in piena notte per chiudere le finestre e cercare un piumone per evitare il freddo. La scelta di Carlo di dormire semplicemente con un lenzuolo e una coperta sarebbe contraria anche alle tradizioni.

Secondo l’esperta, infatti, i letti dovrebbero essere sistemati con “un lenzuolo con angoli, un altro sopra, un piumino leggero e una coperta”. Camilla, dunque, ascolta Carlo quando le dà consigli anche estetici come ha fatto quando ha scelto di rifarsi, ma non tollera affatto le sue abitudini notturne.