“Ecco perché mi mettevano le luci forti….” Barbara D’Urso senza più freni dopo Mediaset

Barbara D’Urso, a distanza di tempo dal suo addio a Mediaset, svela la verità sulle famose luci utilizzate in studio.

Barbara D’Urso non tornerà a Mediaset, azienda di cui è stata volto da anni e da cui si è separata non senza dolore. Carmelita, infatti, è stata al timone di Pomeriggio 5 per ben quindici anni, ma dalla scorsa stagione televisiva, ha lasciato il testimone a Myrta Merlino che tornerà ad essere la padrona di casa della trasmissione pomeridiana di Canale 5 a settembre. Nonostante siano trascorsi ormai dodici mesi dall’addio della D’Urso a Mediaset, continuano a spuntare diversi retroscena.

Non solo sulle modalità del divorzio, ma anche su ciò che accadeva in studio. A parlare dei segreti di Pomeriggio 5, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, è stata la stessa Barbara che, non solo ha difeso il proprio pubblico composto da casalinghe che hanno preso le sue parti dopo la scelta di Mediaset, ma ha anche spiegato di non aver mai avuto voce in capitolo sui temi da trattare, obbediva soltanto.

Barbara D’Urso giovane e perfetta grazie alle luci televisive? Lei svela la verità

Barbara D’Urso resta una delle donne della tv tra le più amate dal pubblico, ma al tempo stesso, anche tra le più criticate. Spesso, infatti, i telespettatori l’hanno accusata di fare un uso eccessivo delle luci televisive per coprire le rughe d’espressione e apparire più giovane e bella. Ora che non lavora più a Mediaset, però, Carmelita ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe e fare chiarezza anche sull’argomento luci.

La presentatrice ha così spiegato di utilizzare le luci televisive come tutti quelli che lavorano in tv, compresi i giornalisti che conducono il telegiornale. La conduttrice, inoltre, ha ribadito di non essersi mai rifatta e di ricevere dalle luci un aiuto per far esaltare la propria immagine. “Io ho scelto espressamente di non rifarmi, le luci rappresentano quindi per me un aiuto”, ha spiegato.

Dichiarazioni che rappresentano la realtà perché, ad un anno di distanza dal suo addio in tv, la conduttrice è sempre più bella e non dimostra affatto i suoi 67 anni anche nelle foto in piscina che condivide su Instagram in cui si mostra spesso totalmente al naturale, senza trucco, senza filtri e senza quelle luci televisive che i fan sperano possano tornare ad illuminarle il viso perché si concretizzerebbe il sogno di rivederla nuovamente in tv alla guida di una nuova trasmissione.