Le curve (perfette) di Barbara D’Urso: la 67enne incanta tutti così in piscina

Barbara D’Urso, a 67 anni, resta una delle donne italiane più belle, ma le curve sfoggiate in piscina lasciano davvero senza fiato.

Barbara D’Urso, pur essendo lontana dal piccolo schermo da un anno, continua a far parlare di sé. Basta un vestito particolare o una serata trascorsa in piacevole compagnia per scatenare gossip e pettegolezzi. Stavolta, tuttavia, ad incuriosire il pubblico è una foto in piscina della conduttrice che, a 67 anni, sfoggia un fisico in perfetta forma. Guardandola, infatti, si fa davvero fatica a credere che sia nata nel 1957.

Eppure, l’anagrafe non mente e a quasi sette decadi di età. Ma, in costume, la conduttrice incanta tutti con un fisico super tonico. In vacanza con amici e famiglia, la D’Urso sta sfoggiando non solo outfit particolari, ma anche bikini che esaltano le sue curve perfette. Solitamente Barbara completa il look con cappelli, occhiali da sole e, soprattutto, un meraviglioso sorriso che, per una donna, è sempre l’accessorio più bello.

Tra le tante foto, tuttavia, una sta facendo impazzire tutti ed è quella in cui, in piscina, la D’Urso sfoggia costume e copricostume che esaltano il corpo della conduttrice. Gusto impeccabile mostrato ancora una volta sui social con tanti scatti, che dimostrano ancora una volta come la presentatrice non sbagli un colpo, riuscendo sempre a conquistare tutti con i suoi outfit pazzeschi.

Barbara D’Urso in piscina: fisico snello e tonico e curve perfette, ecco il suo segreto

Dopo aver sfoggiato un meraviglioso vestito gitano, diventato un must per l’estate 2024, Barbara D’Urso è tornata ad indossare costumi eleganti e raffinati. Per una giornata in piscina in compagnia degli amici ha così puntato su un costume colorato che rispecchia la sua personalità energica e solare. Un bikini non esagerato, ma che esalta perfettamente la sua figura.

La donna completa il suo outfit estivo con un copricostume bianco e a tratti trasparente. Un corpo assolutamente perfetto quello che ci ritroviamo davanti, con la D’urso che deve ringraziare sicuramente la genetica, a cui però ovviamente si aggiungono anche un’alimentazione sana e tanto esercizio fisico, fatto con costanza e senza trovare scuse.

La conduttrice, infatti, si allena ogni giorno sia in palestra, ma soprattutto in sala danza dove unisce la passione per il ballo alla necessità di mantenersi in forma. Inoltre, pur cedendo spesso a qualche peccato di gola, soprattutto quando ai fornelli c’è l’amica Angelica, Barbara è solita seguire sempre una dieta sana e bilanciata, adatta alle sue esigenze. E i risultati si vedono.