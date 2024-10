Oggi 21 ottobre, Eleonora Giorgi compie 71 anni. L’attrice che sta combattendo contro il cancro, proprio in occasione del suo compleanno ha ricevuto un messaggio molto importante da parte della nuora Clizia Incorvaia che, su Instagram, ha scritto: “Ho la fortuna di avere accanto una donna speciale che con il suo sorriso candido e la sua determinazione mi sta insegnando che la vita va osannata e vissuta intensamente ogni giorno”. Il legame tra Clizia ed Eleonora si è rafforzato negli ultimi anni, soprattutto in un momento così delicato per la Giorgi.

Eleonora Giorgi e il tumore

La Giorgi ha perso i capelli per via della chemioterapia. Qualche settimana era apparsa in questo modo sulla copertina di Vanity Fair e in tv nella trasmissione Verissimo. Sulla rivista, la Giorgia aveva commentato con queste parole la sua condizione attuale: “Perdere i capelli mi ha insegnato che vedere il lato positivo è una forma di grande libertà”. Poi, parlando del nipotino Gabriele, il figlio di Paolo Ciavarro, aveva aggiunto: “Non ha capito che sono malata, il problema sarà cosa dirgli se dovessi andarmene”.

La celebre attrice ha un cancro al pancreas. A Vanity Fair aveva detto ancora: “Chi scopre di essere malato vive innanzitutto un’incredibile solitudine. Parlarne per me è stato liberatorio, è stato un modo per mettere ancora più a fuoco il valore del tempo che resta. Un mese, un anno, una vita: non importa. Ciò che conta è quello che voglio ora: stare con i miei figli, con la mia famiglia, con gli affetti. Se sopravviverò, io alla vita di prima non voglio tornare. Voglio passare tutto il tempo che mi resta così, con l’amore che ho finalmente riscoperto. Mi sono stufata di fare la Giorgi. Preferisco fare la babysitter al mio nipotino”.