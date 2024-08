Elisabetta Gregoraci, chi è e cosa fa il ricco e giovane fidanzato

Elisabetta Gregoraci è di nuovo innamorata, ma chi è il giovane e ricco fidanzato con cui sta trascorrendo le vacanze? Tutto su di lui.

Elisabetta Gregoraci, dopo anni dalla fine del matrimonio con Flavio Briatore, sembrerebbe nuovamente serena, felice e soprattutto innamorata. Sempre bellissima e in perfetta forma, la showgirl che è sempre stata molto discreta sulla propria vita privata dopo il divorzio, da diversi mesi, è ormai uscita allo scoperto con l’uomo che le ha fatto battere nuovamente il cuore. Sono tanti, infatti, i contenuti social pubblicati dalla stessa Elisabetta che si mostra super sorridente accanto al fidanzato.

Il fortunato è Giulio Fratini con cui sembrerebbe fare coppia fissa da più di un anno. Tuttavia, solo recentemente la coppia ha deciso di vivere la storia alla luce del sole, ma chi è davvero Giulio Fratini? Di qualche anno più giovane della showgirl, in passato, ha avuto un’altra, bellissima fidanzata super famosa.

Chi è Giulio Fratini, il fidanzato di Elisabetta Gregoraci: dalla carriera alla storia passata con Raffaella Fico

Nato a Firenze nel 1992, Giulio Fratini è il figlio di Sandro Fratini, proprietario del gruppo Ratti, specializzato nella produzione di tessuti di alta gamma. Dopo essersi laureato al Politecnico di Milano e aver conseguito un Master al Kings College di Londra, è diventato il CEO della Holding Belvedere Angelico e attualmente lavora in diversi settori.

Il suo nome è stato spesso il protagonista della cronaca rosa. Prima di incontrare Elisabetta Gregoraci, infatti, in passato è stato fidanzato con altre due bellissime showgirl. Fratini, infatti, ha avuto una relazione con Roberta Morise, oggi mamma di Gianmaria, nato dall’amore con lo chef Enrico Bartolini che sposerà presto.

L’attuale fidanzato della Gregoraci, inoltre, ha avuto anche una relazione con Raffaella Fico che, oggi, è ancora single. Poi è arrivata Elisabetta che ha incontrato in treno. “Mi ha aiutato a scaricare le valigie – ha detto la showgirl -. Poi mi ha scritto un bellissimo messaggio nella posta privata di Instagram che, però, si è perso fra i tanti che mi arrivano: non ero riuscita a leggerlo. Per fortuna, dopo due anni ci siamo rivisti. Era destino”, ha raccontato successivamente in un’intervista la Gregoraci.

I due, attualmente, si stanno godendo le vacanze in Sicilia in attesa di tornare ai rispettivi impegni. La coppia, a settembre, tornerà a vivere la storia a distanza: lui, infatti, vive a Firenze e lei a Montecarlo. Per Elisabetta Gregoraci, in attesa di un passo importante come la convivenza, è dunque un periodo bellissimo: per lei è anche arrivato un annuncio inaspettato che il pubblico aspettava da tempo.