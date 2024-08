Elisabetta Gregoraci, le foto in costume scatenano i commenti: il dettaglio non è passato inosservato

Elisabetta Gregoraci infiamma l’estate con le foto in costume ma un dettaglio non passa inosservato e scatena i commenti.

L’estate 2024 è stata caratterizzata da temperature altissime che diventano bollenti con le foto in costume di Elisabetta Gregoraci. Libera da impegni professionali, la showgirl si sta godendo totalmente le vacanza regalandosi giorni di relax in alcune delle zone più belle d’Italia. Dopo aver fatto tappa a Capri e in Sardegna dove ama rilassarsi ogni anno, stavolta, la Gregoraci ha scelto di godersi anche le bellezze di Lampedusa.

Sempre bellissima e in perfetta forma, Elisabetta si è lasciata immortalare dal fidanzato Giulio Fratini condividendo, poi, le foto sul suo profilo Instagram. Immagini mozzafiato sia dell’isola che della stessa showgirl anche se, a scatenare i commenti del web è stato soprattutto un dettaglio.

Elisabetta Gregoraci truccata al mare: il web non perdona

Amante dello sport, Elisabetta Gregoraci non rinuncia all’allenamento neanche in vacanza riuscendo sempre a trovare il momento giusto per dedicarsi ai suoi esercizi. I risultati sono super evidenti come si può intuire guardando le immagini in cui sfoggia un fisico snello, tonico e muscoloso al punto giusto. Le foto in costume della showgirl, puntualmente, scatenano i commenti non solo degli uomini ma anche delle donne che non nascondono una sana invidia nei suoi confronti.

Sotto il post dedicato a Lampedusa, però, a scatenare la reazione del web non sono stati gli addominali d’acciaio dell’ex moglie di Flavio Briatore o le gambe super toniche, ma un dettaglio del viso. Osservando attentamente le foto, infatti, diversi utenti hanno notato la presenza di trucco.

“Angoli e scorci paradisiaci. Bella sei Lampedusa“, scrive Elisabetta condividendo tante foto delle sue vacanze. Il post ha ottenuto tantissimi like, ma anche molti commenti da parte di utenti che notano come, più che Lampedusa, nelle foto, sia in primo piano soprattutto la showgirl. Inoltre, sono tanti i follower che “criticano” Elisabetta: a detta di molti, infatti, la Gregoraci sarebbe solita truccarsi anche al mare.

“Ma come si fa ad avere tutto quel trucco anche al mare. La semplicità è altro. Acqua e sapone almeno al mare“, scrive una signora. “Naturale, trucco, parrucco, protesi“, scrive un’altra sottolineando come nelle foto ci sia poco di spontaneo. Di fronte a tali commenti, tuttavia, la Gregoraci ha scelto di non rispondere: da anni, infatti, fa i conti con gli haters a cui, oggi, replica con il silenzio e con le immagini delle sua vita stellare.