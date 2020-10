Francesco Chiesa Soprani, ex manager di Elisabetta Gregoraci confessa che la showgirl ha tradito Briatore. Con chi? Proprio con l’ex manager.

“Elisabetta Gregoraci ha tradito Flavio Briatore con me”. Questa la tesi, tutta da verificare, dell’ex manager della showgirl, Francesco Chiesa Soprani. In un’intervista al settimanale Nuovo ha rivelato di aver avuto un flirt con la showgirl calabrese quando lei era ancora solo fidanzata con l’imprenditore.

“Non ho avuto una relazione stabile con lei, ma è vero che abbiamo avuto dei rapporti intimi. L’ultimo è stato poco più di un mese dopo il suo fidanzamento con Briatore”, ha dichiarato l’ex manager di Elisabetta Gregoraci.

Ma non solo. L’ex manager poi ha anche spiegato di aver continuato a sentire la Gregoraci, che le avrebbe anche fatto una confidenza molto privata su Briatore. “La notizia è molto delicata e anche oggi, a distanza di anni, preferisco non fornire particolari… Per Elisabetta invece non era un problema dare in pasto ai media il privato di Briatore in nome della popolarità”.

La lettera di Briatore al Grande Fratello Vip

Chiesa Soprani infatti si è detto convinto che la lettera inviata da Briatore al Grande Fratello Vip sia una sorta di “messaggio subliminale per evitare che Elisabetta racconti altri dettagli che potrebbero creare disagio”. Saranno veri tutti questi racconti? Sicuramente se ne parlerà nella prossima puntata del Grande Fratelli Vip, per ora la Gregoraci non può controbattere…

Parla Bettuzzi, l’ex della Gregoraci

Al settimanale Chi ha parlato intanto Francesco Bettuzzi, ex fidanzato della showgirl calabrese: “Siamo stati insieme per tre anni in gran segreto, ma la presenza dell’ex marito Briatore c’era e la condizionava. Abbiamo fatto una vita low profile e siamo sempre andati in luoghi dove non potessero riconoscerci, ma alla lunga sono diventato insofferente a questa situazione e dopo diverse incomprensioni ci siamo lasciati. L’amore tra noi si è esaurito, non potremo più tornare insieme”.

Bettuzzi ha poi commentato il flirt con il velino Pierpaolo: “La sua liaison con Pretelli? Si merita di essere felice. Certo, forse ci vorrebbe altro per lei, ma se si piacciono, perché no?”. (Fonti Nuovo e Chi).