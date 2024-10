Endless Love, spoiler: Zeynep perderà il bambino?

Endless Love spoiler: colpo di scena tragico nelle prossime puntate della soap opera turca a causa di un terribile incidente per Zeynep.

Manca sempre meno al gran finale di Endless Love, ma le emozioni e le brutte sorprese per gli appassionati della soap opera turca non sono ancora finite. Nelle prossime puntate, protagonista della trama sarà Zeynep che rischierà di perdere il bambino di Emir che aspetta. La giovane infatti, avrà un terribile incidente quando, nel corso di un duro scontro con Nihan, quest’ultima la spingerà, scaravewntandola per terra, ignara della gravidanza.

Un gesto choc quello di Nihan che rischierà di mettere fine alla gravidanza di Zeynep che dovrà subire la rabbia di Nihan quando quest’ultima scoprirà che è stata lei ad uccidere Ozan. La reazione di Nihan di fronte a questa terribile scoperta sarà violenta e rischierà di avere delle conseguenze tragiche.

Spoiler Endless Love: cosa accadrà a Zeynep

Come svelano gli spoiler di Endless Love, dopo aver visto il video in cui Zeynep soffoca con un cuscino Ozan, Nihan tenterà in tutti i modi di andare da lei per scagliarsi contro. Ad impedirlo, in un primo momento, sarà Emir che proverà a proteggere la donna. che, pur essendo stata denunciata da Nihan, non rischia ancora il carcere perché la sua colpevolezza si basa su un video effimero che non rappresenta una prova.

Emir, così, farà di tutti per proteggere Zeynep e la farà nascondere in una casa segreta. L’atteggiamento dell’uomo non sarà visto di buon occhio da Asu a cui l’uomo svelerà la verità ovvero che Zeynep aspetta un bambino da lui. Stanca, però, dell’atteggiamento di Emir, Asu organizzerà un incontro per permettere a Nihan di ritrovarsi faccia a faccia con Zeynep.

Farà scrivere a quest’ultima una lettera di scuse con carta intestata con l’indirizzo di un’agenzia immobiliare e, invece di consegnarla ai genitori, la consegnerà a Nihan la quale, dopo aver letto la lettera, sipresenterà all’agenzia immobilirare scoprendo immediatamente dove si trova Zeynep, ignara di essere vittima di una trappola organizzata da Asu.

Nell’appartamento, troverà effettivamente Zeynep e tra le due scoppierà un forte litigio durante il quale Nihan spingerà Zeynep che, cadendo, rischierà di perdere il bambino. “Il mio bambino, il mio bambino!”, urlerà Zeynep con Nihan che avrà la certezza che la ragazza sta aspettando un figlio da Emir. Pur volendosi vendicare, Nihan non ci riuscirà e, mettendo da parte l’ogoglio, porterà Zeynep in ospedale regalando un clamoroso colpo di scena prima dell’epilogo finale.