Endless Love trame dell’ultima stagione, chi ha ucciso Ozan

Endless Love, anticipazioni ultima stagione: spunta tutta la verità sulla morte di Asu. Epilogo tragico e inaspettato.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Endless Love promettono clamorosi colpi di scena e risvolti inaspettati che sveleranno la verità sull’omicidio di Ozan intorno al quale tante verità devono essere ancora svelate. Tutto, però, verrà a galla quando la poliziotta Mercan insieme a Nihan e Kemal, scoprirà che Ozan non è morto per il soffocamento con il cuscino da parte di Zeynep.

Ozan, in realtà, è morto per avvelenamento e la sua morte è stata voluta da Asu, ma qual è il motivo che ha spinto Asu ad organizzare tutto per mettere fine alla vita di Ozan? Tutto verrà a galla attraverso dei flashback con cui il pubblico scoprirà ciò che è accaduto nelle ore precedenti all’omicidio.

Anticipazioni Endless Love: perché Asu ha voluto la morte di Ozan

La morte di Ozan ha sconvolto la trama di Endless Love con Nihan e Kemal disposti a tutto pur di scoprire la verità. Nelle prossime puntate della soap opera turca, tutti gli elementi porteranno alla totale colpevolezza di Ozan e quest’ultima è convinta di aver ucciso il marito soffocandolo con il cuscino. Stando alle anticipazioni turche, a pagare per l’omicidio di Ozan, inizialmente, sarà Tarik Soydere che si sacrificherà per la sorella dal carcere.

L’uomo, così, deciderà di mentire raccontando di essersi recato da Ozan e di avere sorpreso Zeynep che soffocava il consorte. L’uomo, inoltre, aggiungerà di averlo appeso personalmente al soffitto per inscenare il suicidio. Una verità che gli scatenerà una serie di sensi di colpa che lo dilanieranno. Tuttavia, per amore della sorella, deciderà di sacrificarsi non immaginando che la verità sia un’altra.

A scoprire come sono andate effettivamente le cose sarà Mercan che, insieme a Nihan e Kemal indagherà su ciò che è realmente accaduto ad Ozan scoprendo una verità sconvolgente ovvero che è morto per avvelenamento e a confessare tutto sarà l’esecutore materiale dell’omicidio. Attraverso dei flashback, così, si scoprirà che Asu, furiosa con Nihan, aveva deciso di punirla ordinando la morte di Ozan. Gurcan, travestito da medico era riuscito ad introdursi in ospedale iniettando il veleno che è stato fatale per Ozan.

Solo successivamente era arrivata Zaynep soffocandolo con il cuscino e dopo ancora Tarik che, per coprire la sorella, aveva inscenato il suicidio. “Asu Alacahan ha ucciso Ozan” saranno le parole della poliziotta Mercan che sconvolgerà tutti, in primis Nihan e Kemal.