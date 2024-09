Enrico Brignano: età, studi, moglie, figli, dove vive, Gigi Proietti

Chi è Enrico Brignano: tutto quello che c’è da sapere sull’attore e regista romano. Le curiosità che in pochi conoscono.

Enrico Brignano è un attore e regista romano che si divide tra il cinema e il teatro. Nato a Roma il 18 maggio 1966 da una famiglia di origini siciliane e abruzzesi. Il padre, Antonio, aveva un negozio di frutta e per Enrico sognava un negozio ancora più grande mentre la mamma, oltre ad aiutare il marito, si occupava della casa e scandiva le sue giornate con il pranzo e la cena, momenti fondamentali per la famiglia Brignano. Dopo il diploma conseguito presso un istituto professionale, Brignano capisce che la sua strada è un’altra. Il suo talento comincia ad essere evidente quando, con delle semplici imitazioni, riesce a far ridere i pendolari del treno sul quale viaggiava per andare a scuola.

Dopo aver provato ad entrare in diverse scuole di recitazione, supera il provino per il Laboratorio di Esercitazioni Sceniche di Gigi Proietti e qui si diploma nel 1990. Con Gigi Proietti ha sempre avuto un legame speciale anche se non sono mancati momenti più complicati come ha raccontato lui stesso a Domenica In, nella puntata del 22 settembre 2024.

“Con Gigi Proietti ci sono stati alti e bassi, ma l’amore che ho provato per lui è inspiegabile. Quando parlo di lui parlo con il cuore, non con la testa. C’è una cosa in particolare che mi commuove, cioè il fato. Mi sono detto: questo spettacolo se non lo faccio adesso che ho 60 anni, quando lo faccio… Gigi Magni mi regalò i manoscritti dei 7 re, io me ne ero dimenticato e l’ho scoperto 10 giorni fa, io l’ho interpretato come un segno”, ha raccontato a Mara Venier.

Enrico Brignano: l’amore con la moglie Flora Canto e i figli Martina e Nicolò

La carriera di Enrico Brignano è stata costruita a piccoli passi, mattoncino su mattoncino esattamente come la sua splendida famiglia. Il cuore dell’attore batte per la bellissima Flora Canto che è riuscito a conquistare corteggiandola in modo particolare: dopo averla conosciuta grazie ad uno spettacolo teatrale, Brignano ha cominciato a corteggiarla inviandole frutta e ortaggi. Il loro amore è così diventato importante portando i due a formare una famiglia con la nascita prima di Martina e poi di Nicolò.

Il 20 luglio 2022, poi, è arrivato anche il matrimonio che è stato il coronamento di una storia bellissima e unica. Con una grande festa, la coppia si è così giurata amore eterno davanti a parenti e amici.

“Buon anniversario amore mio… Siete il regalo più bello che la vita mi potesse fare”, ha scritto Enrico in occasione del primo anniversario di matrimonio a corredo di alcune foto in cui ci sono anche i figli.