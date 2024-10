Per Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo arriva la confessione choc in diretta: nessuno se lo aspettava. Ecco cos’è successo.

Una confessione in diretta di Enzo Paolo Turchi ha spiazzato il pubblico del Grande Fratello 2024 che non si aspettava di ascoltare ciò che il coreografo ha detto dopo l’incontro con Carmen Russo. Entrato nella casa con molto entusiasmo, Enzo Paolo Turchi, negli scorsi giorni, è apparso triste, stanco e malinconico dei propri affetti al punto da aver manifestato la volontà di lasciare il reality per tornare alla propria vita. Una decisione che ha comunicato in confessionale ad Alfonso Signorini il quale, dopo la lunga chiacchierata, ha deciso di concedergli la possibilità di trascorrere qualche giorno in casa con Carmen Russo.

L’incontro, però, non la moglie ha lasciato l’amaro in bocca al pubblico perché Enzo Paolo non solo è apparso freddo e distaccato, ma invece di fare una dichiarazione d’amore a Carmen, si è lasciato andare ad una confessione choc sul suo matrimonio che, nell’ultimo periodo, gli starebbe causando qualche preoccupazione, oltre a sentire profondamente la mancanza di Maria che è la fotocopia del papà.

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo: matrimonio in bilico?

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo stanno insieme da anni e formano una delle coppie più amate dal pubblico e solide. Motivo per cui nessuno si aspettava di ascoltare, dalla voce di Enzo Paolo, le seguenti parole. «Prima di partire, vi dico la verità, per un periodo ho avuto il sentore che Carmen fosse stufa di come agivo io. Chiaramente sono cresciuto, non ballo più, è distaccata da me. Se a lei non sta bene un uomo così, io me ne vado di casa. Non mi sento più accettato. Forse troppo tempo insieme, non lo so, è un mio sentore. Lei è del mondo dello spettacolo, è difficile capirlo.. Io devo capirlo di nuovo». “Pensi ti tradisca?”, ha chiesto Signorini. «No assolutamente no, non è il tipo… O almeno spero», la risposta di Enzo Paolo.

Dopo aver accettato di restare nella casa, poi, il coreografo ha avuto un confronto proprio con la moglie a cui ha raccontato le sue paure. “La mia paura è di non starti più bene”, ha confessato Enzo Paolo. Carmen è rimasta spiazzata dalle parole del marito che ha provato a rassicurare.

“L’hai sempre detto, dal primo giorno, che non eri l’uomo giusto. Ma eri tu a dirlo quando avrei dovuto dirlo io. Sei un grande coreografo, un maestro, chi parla di te lo fa sempre bene. Ho chiesto al GF di incontrarti perché avevi bisogno di sentirti dire la verità”, le parole della Russo.