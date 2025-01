Federica Nargi ha scatenato la cronaca rosa parlando di matrimonio. Quando i fiori d’arancio? i fan sono impazziti

Non si fa che parlare di lei e del presunto imminente matrimonio con l’uomo della sua vita e padre delle sue bambine, Sofia e Beatrice, Alessandro Matri. L’ex concorrente di Ballando con le Stelle recentemente è stata ospite nel programma “Hot Ones Italia” condotto da Alessandro Cattelan, dove ha raccontato molto di sé.

Approdata sul bancone di Striscia la Notizia come Velina dopo aver vinto il programma omonimo nel 2008, Federica si è fatta strada nel mondo dello spettacolo partecipando a programmi di successo come “Pechino Express”, “Colorado” , “Tale e Quale show” e l’ultimo, non per importanza, il programma danzante del sabato sera condotto da Milly Carlucci.

Quest’ultima sua partecipazione come concorrente ha incrementato la sua visibilità e rafforzato l’affetto dei suoi fan che la seguono dagli inizi della sua carriera. Federica, che si sa, è innamoratissima del suo compagno, ha aperto il suo cuore facendo sognare chi desidera vederla con l’abito bianco.

Il desiderio di Federica Nargi

Sono una coppia molto unita e anche molto riservata, ma non per questo Federica Nargi e Alessandro Matri non vogliono farsi conoscere un pò di più. La loro storia d’amore è tra le più belle dello spettacolo italiano e per questo motivo molti fremono nel vederli finalmente all’altare per scambiarsi le fedi nuziali.

In un’intervista rilasciata nel salotto televisivo di Cattelan, Federica Nargi e Alessandro Matri hanno parlato della loro relazione e della possibilità di un futuro matrimonio. La coppia, insieme da circa quindici anni e con due figlie non sente la necessità di sposarsi, pur avendo inizialmente considerato l’idea. Federica ha dichiarato che si sentono già una famiglia bellissima anche senza il matrimonio.

“Prima lo desideravo tantissimo, ad oggi credo che non sia necessario. Abbiamo una famiglia stupenda, che va al di là del matrimonio”. Ha confessato la modella che ha aggiunto che se lei e il suo compagno dovessero decidere di sposarsi, preferirebbe una cerimonia semplice con pochi amici, mentre Matri opterebbe per una grande festa per includere tutti.

Entrambi bellissimi hanno anche rivelato alcuni retroscena del loro rapporto, con Matri che ha confessato la sua gelosia: “Oggi c’è una sana gelosia, anche se all’inizio io lo ero molto, della sua vita e della sua carriera. Inizialmente mi destabilizzava un po’ non poter avere sotto controllo la situazione”. Ha rivelato l’ex attaccante della Nazionale, che ha precisato: “Sono un pochino geloso, non tanto. Nulla di patologico, solo se c’è qualcosa che mi dà fastidio lo dico apertamente, le arrivano le pizzicatine.”