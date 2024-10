Federica Pellegini, chi è la bellissima mamma: sono identiche

Chi è Cinzia Lionello, mamma di Federica Pellegrini e la fotocopia della regina del nuoto italiano: sono praticamente identiche.

Federica Pellegrini è la regina del nuoto italiano e la donna dei record. Dopo aver vinto la prima medaglia olimpica a soli 16 anni, ai Giochi di Atene 2004, dove ha portato a casa il suo primo argento olimpico, Federica Pellegrini ha scritto la storia del nuoto italiano. Al suo fianco ci sono sempre stati i genitori che, dopo averla sostenuta sin da bambina accompagnandola ai vari allenamenti, non l’hanno mai lasciata sola gioendo per le sue vittorie e supportandola nei momenti più difficili della carriera.

La Pellegrini è legatissima alla famiglia e, sebbene abbia trascorso anni in giro per il mondo, ha sempre cercato di ritagliarsi del tempo per rilassarsi e godersi l’amore del fratello e dei genitori. Tra tutti, Federica ha un rapporto davvero speciale con la mamma a cui assomiglia tanto anche fisicamente.

Chi è Cinzia Lionello, la mamma di Federica Pellegrini

Cinzia Lionello è la mamma di Federica Pellegrini. Veneziana, è sempre stata appassionata di nuoto. Passione che ha trasmesso alla figlia non immaginando che sarebbe diventata una campionessa olimpica restando sulla cresta dell’onda per tutta la durata della carriera agonistica. Cinzia Lionello ha sempre seguito Federica ma non è mai stata una mamma-tifosa come ha spiegato lei in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della sera nel 2022.

«Macché… mai. E questo da subito. Ed ecco perché mi ritengo anomala. Avevamo un locale qui a Spinea, venivano le mamme dei ragazzini più piccoli a chiedere cosa facevamo con Federica, quale fosse il segreto. La mia risposta era sempre la stessa: fateli giocare, fateli divertire e lasciate stare il cronometro! Se mi chiedessero i record di Federica probabilmente li sbaglierei ancora oggi…», le parole della signora Cinzia.

Federica, dopo il ritiro, ha regalato a mamma Cinzia anche il dono più prezioso: la nipotina Matilde che, insieme a mamma Federica ha mandato in tilt il web. Innamorata della figlia e della nipotina, la signora Cinzia è spesso protagonista delle foto che la stessa Federica pubblica sui social e, sotto i vari post, sono tanti i commenti degli utenti che sottolineano l’incredibile somiglianza tra le due. “Sembri tua mamma. Diventerai uguale“, scrive una ragazza sotto la foto che vedete qui in alto. “Siete due gocce d’acqua! Belle e sorridenti“, scrive un’altra ragazza. E ancora: “Sembrate sorelle”, “Bellissime”.