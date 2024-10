Federica Sciarelli: età, laurea, compagno e figli, dove vive, Chi L’ha Visto

Chi è Federica Sciarelli: età, laurea, vita privata, dove vive e tutto quello che c’è da sapere sulla conduttrice di Chi l’ha visto.

Federica Sciarelli è una conduttrice e giornalista che, da anni, conduce uno dei programmi storici della Rai come Chi l’ha visto., Nata nel 1958 a Roma, da genitori di origine napoletana e con il padre che ha lavorato come avvocato dello stato, la Sciarelli ha conseguito la maturità classica. Dopo il diploma, ha visto una borsa di studio che le ha permesso di studiare giornalismo debuttando come giornalista nel 1987 al TG3, sotto la direzione di Sandro Curzi.

Dopo aver lavorato per un periodo come inviata, passa poi alla conduzione dell’edizione del TG3 Roma-New York delle 22:30. Nel 1991, poi, dal presidente Cossiga riceve l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Il programma più importante legato al suo nome, tuttavia, è Chi l’ha visto in cui si occupa di casi di cronaca e di persone scomparse.

La vita privata di Federica Sciarelli

Molto discreta e riservata, sulla vita privata di Federica Sciarelli sono davvero poche. La giornalista vive a Roma ma non ha mai parlato della propria vita sentimentale di cui ci sono pochissimi dettagli. Nel 1996 è diventata madre di Giovanni Maria e l’anno successivo ha sposato un cameraman Rai. A tal proposito, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della sera, ha dichiarato: “Non mi piace raccontare i fatti miei e non capisco quelli che li raccontano. Sono proprio molto riservata. Per esempio non vado mai ospite in altri programmi. Fuori dal lavoro voglio essere libera. Giro per strada con la pinza nei capelli”.

Sempre nella stessa intervista rilasciata al Corriere della sera ad agosto 2024, la Sciarelli ha svelato alcuni dettagli del figlio Giovanni: “Ha 28 anni, è alto, biondo, occhi azzurri: è bello come il sole. L’ho cresciuto da sola, mi sono separata subito da Sergio, il papà, ma abbiamo un ottimo rapporto“, ha raccontato.

Giovanni è nato da una precedente relazione e crescerlo da sola non è stato affatto facile: “Facevo il Tg3 delle 19, e anche il Tg notturno. Che adesso è a mezzanotte, una volta andava in onda anche all’una e mezzo. Ero distrutta. La mattina dovevo comunque alzarmi per portarlo all’asilo. Ero stravolta, ma felicissima di essere mamma. Se non fosse andata male la vita sentimentale, ne avrei fatti una decina di figli”, le dichiarazioni fatte eccezionalmente dalla giornalista.