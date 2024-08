Federico Fashion Style, quanto costano piega e taglio nei suoi saloni

Ecco i prezzi della piega e del taglio in uno dei saloni di Federico Fashion Style, l’hair stylist dei vip.

Federico Fashion Style ha avuto la passione per i capelli sin da bambino, riuscendo a trasformare quello che era un semplice gioco in un vero e proprio lavoro. Federico Lauri, questo il vero nome dell’hair stylist, ha aperto il suo primo salone a soli 18 anni ad Anzio da cui comincia a spiccare il volo fino ad aprire una serie di locali in tutta Italia dove lavorano anche tantissimi parrucchieri.

Il ragazzo è poi anche diventato un vero e proprio personaggio televisivo grazie al programma “Il salone delle meraviglie” trasmesso da Real Time in cui si occupa di cambiare il look sia ai personaggi famosi che alle persone normali. Il successo ottenuto lo porta, inoltre, ad essere scelto da Milly Carlucci come concorrente di Ballando con le stelle senza, tuttavia, abbandonare il suo lavoro.

Oggi, infatti, Federico gira l’Italia per essere sempre presenti in tutti i suoi saloni che sono presenti a Roma, Milano, Firenze, Napoli, Anzio e Palermo, ma quali sono i prezzi dei vari trattamenti a cui è possibile sottoporre i capelli?

I prezzi dei saloni di Federico Fashion Style: ecco quanto bisogna pagare per taglio, colore e piega

Sono tanti i clienti vip di Federico Fashion Style che si occupa personalmente della salute dei capelli di Valeria Marini, Tina Cipollari, Alba Parietti, Anna Pettinelli solo per citarne qualcuno. Sono davvero tante, inoltre, le persone che scelgono di cambiare la propria immagine affidandosi all’hair stylist più famoso della tv italiana. I prezzi, però, non sono alla portata di tutti e variano da salone a salone.

Ad Anzio, un taglio da donna costa sui 23 euro mentre per un trattamento mèches si parte da 70 euro. Per lo shampoo si devono spendere 8 euro mentre per il riflessante si parte da 10 euro. Il costo per uno shampoo più piega è di 15 euro mentre il colore intero costa 70 euro, il ritocco 45 e il colore ad hennè 60 euro.

Nel salone di Firenze il taglio donna costa 35 euro, lo shampoo più piega 25 mentre il riflessante ad hennè 45. Per fare un colore, invece, servono 55 euro per il semplice ritocco, 120 euro per quello intero e 80 euro per il colore a hennè.

A Milano i prezzi sono più alti: un taglio da donna parte da 40 euro, shampoo più piega da 35 euro. Per il colore si parte da 60 euro per il semplice ritocco, da 70 euro per il ritocco senza ammoniaca, da 120 euro per il colore intero e 80 euro per il colore ad hennè. Per la ripigmentazione i prezzi vanno dai 40 ai 60 euro mentre per il riflessante si parte da 30 euro.

Un taglio donna a Napoli, invece, costa dai 28 euro mentre per uno shampoo e una piega è necessario spendere 15 euro. Il colore, invece, va dai 45 agli 80 euro mentre per il riflessante si parte dai 35 euro.

Nel salone di Roma, invece, i prezzi salgono leggermente: un taglio da donna parte da 35 euro e lo shampoo più piega da 25 euro. Il colore, invece, va dai 55 euro per il semplice ritocco ai 120 per quello intero mentre per il riflessante di parte da 30 euro.

Infine, nel salone di Palermo, il taglio donna parte da 25 euro mentre lo shampoo e la piega costano 35 euro. Il colore va dai 60 ai 120 euro, le meches da 140 a 180 euro, lo shatush da 180 a 230 euro e un’acconciatura da 70 euro.