Il bacio sul palco di Sanremo tra Fedez e Rosa Chemical, c’è un precedente. Il settimanale “Chi” pubblica una foto scattata otto anni fa in cui si vedono i due scambiarsi un bacio all’uscita di uno studio di registrazione. All’epoca Rosa Chemical, vero nome Manuel Franco Rocati, era poco più che diciottenne. La foto la rilancia Dagospia ed è visibile cliccando qui. “Nulla di nuovo, ovviamente” scrive “Chi”.

Fedez e il rap anti-Governo

Il bacio, ed anche l’esibizione di Fedez sulla nave da crociera attraccata al porto di Sanremo in cui, durante il rap anti-governativo, Fedez ha strappato una foto del sottosegretario Galeazzo Bignami vestito da nazista, hanno creato un putiferio.

Chiara Ferragni, Fedez: aria di crisi?

Oltre al Governo che ora chiede nuove regole per la Rai ed anche per il Festival di Sanremo, il comportamento di Fedez non è piaciuto a Chiara Ferragni che probabilmente si è sentita offuscata dopo aver rifiutato, per anni, di partecipare come conduttrice al Festival.

Tra i due c’è stata una discussione a bordo palco già durante Sanremo. Discussione che è stata ascoltata e in parte raccontata dagli autori presenti. L’influencer digitale da qualche giorno non dà, fra l’altro, segni di vita sui social non rispondendo nemmeno all’appello del marito che le ha scritto “sono fiero di te, ti amo”. Ed ora c’è chi parla di crisi in corso tra i due.