Freestyle, ovvero improvvisazione rap di rime su base ritmata nella cultura hip hop, freestyle, ieri, ovvero l’irruzione a sorpresa di Fedez, invitato in qualità di super ospite nella seconda serata di Sanremo,

Fedez freestyle a Sanremo

E così il “marito di” (Fedez è l’altra metà del sodalizio Ferragnez) collegato dalla nave Costa Crociere durante la diretta ha scagliato invettive in rima direttamente indirizzate al governo in carica.

Strappata la foto del viceministro Bignami vestito da” nazista”

Nell’ordine, sono fischiate le orecchie:

al viceministro Galeazzo Bignami, di cui Fedez ha strappato una vecchia foto che lo immortalava vestito da nazista;

alla deputata Morgante di FdI che chiedeva la censura di Rosa Chemical in quanto troppo fluid gender;

alla ministra della Famiglia Eugenia Roccella rea di aver dichiarato che “l’aborto purtroppo è un diritto”;

en passant, al Codacons con cui il rapper intrattiene un lungo contenzioso.

Il saluto a Gianluca Vialli

Condiscono l’esibizione riferimenti al sé stesso guarito da problemi oncologici con pensiero finale a Gianluca Vialli, recentemente scomparso proprio a causa di un cancro.

In continuità con l’elogio alla Costituzione di Benigni la sera prima, Fedez precisava che “tornando all’articolo 21 della Costituzione di cui si è parlato ieri sera, volevo dire che mi assumo piena responsabilità di quello che ho detto, il testo non era stato annunciato alla Rai”. Sollevando cioè il conduttore Amadeus da ogni prevedibile imbarazzo.

Il brano, “Sanremo freestyle”, è stato prontamente postato sul suo account Instagram. Realizzazione che porta la firma anche del rapper Salmo. Seguiranno polemiche per un Festival che da Salvini a Sgarbi è giudicato pendente un po’ troppo a sinistra.

Seguiranno, come l’intendenza di Napoleone (citato all’inizio del brano), le polemiche di rito, utilissime a riempire i prossimi palinsesti della comunicazione di ogni ordine e grado. Di seguito un sunto delle rime sciorinate in diretta.

Il testo del rap di Fedez

Sono Napoleone con la sindrome del nano

decido io quando venire bro me la preparo

come Matteo Messina Denaro

secondo a Sanremo con la vittoria dei Maneskin

free the nipple come Victoria dei Maneskin

frate non sei primo in niente se sei primo in Fimi

che nella vita tutto ha un prezzo pure gli streaming

se va a Sanremo Rosa chemical scoppia la lite

forse meglio il viceministro vestito da Hitler

«purtroppo l’aborto è un diritto»

sì ma non l’ho detto io l’ha detto un ministro

a volte anche io sparo cazzate ai quattro venti

ma non lo faccio a spese dei contribuenti

perché a pestare merde sono un esperto

ciao Codacons guarda come mi diverto

vabbè sdrammatizziamo ho avuto il cancro

e come un vero duro sono andato in tele e ho pianto

se penso a chi mi ha dato la forza guardo in alto

il ricordo di Gianluca che porto su questo palco.