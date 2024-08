Francesca Barra: età, marito famoso, lauree, figli e dove vive

Chi è Francesca Barra: età, marito famoso, lauree, figli, dove vive. Tutto quello che c’è da sapere sulla giornalista e conduttrice.

Francesca Barra è una delle giornaliste e conduttrici più apprezzate del piccolo schermo. Professionalmente molto preparata, attualmente conduce “4 di sera”, in onda tutte le sere su Rete 4 e che guida insieme a Roberto Poletti, ma chi è davvero Francesca Barra? Classe 1978, lei è nata a Policoro e dopo il diploma si è trasferita a Roma dalla Basilicata per studiare Scienze della Comunicazione all’Università LUMSA.

Nel 2009 diventa conduttrice radiofonica per Rai Radio 1 del programma La bellezza contro le mafie e nel 2012 partecipa al programma Cristina Parodi Live, in onda su La7 diventata inviata e avviando così la sua carriera da giornalista. Successivamente ha fatto l’inviata per Matrix e successivamente è diventata ospite fissa al programma calcistico Tiki Taka.

La vita privata di Francesca Barra: i figli e il marito famoso

Quella di Francesca Barra è una carriera brillante e ricca di occasioni importanti esattamente come la vita privata della giornalista. Francesca Barra trova l’amore con Marcello Molfino che ha sposato e con cui è rimasta dal 2005 al 2016. Dal loro matrimonio nascono tre figli: Renato, Emma e Greta. Dal 2017, nella sua vita, c’è Claudio Santamaria con cui è sposata e con il quale ha avuto l’ultima figlia Atena, venuta al mondo il 2 febbraio 2022.

Con Claudio Santamaria, la giornalista ha ritrovato l’amore e con lui è davvero felice. La coppia condivide tante passioni e sui social condividono tante foto della loro quotidianità fatta di piccole cose come vacanze in famiglia. La coppia vive a Roma anche se appena ne hanno l’occasione tornano in Basilicata. Sempre più belli e innamorati, la coppia ha dimostrato di essere sempre più unita come testimonia il post di auguri che lei ha dedicato al marito in occasione del suo 50esimo compleanno.

“Auguri bene mio per i tuoi 50 anni. Ti conosco da quando eri adolescente: quanta strada hai fatto con lo stesso spirito indomito! – scrive la giornalista – Sempre più orgogliosa di ogni tuo passo e di esserti accanto. Con tutto l’amore che ho, con le rughe e i capelli bianchi che verranno“, ha scritto lei che, accanto all’attore ha trovato la sua serenità sentimentale. Allo stesso modo, anche lui dopo la fine della storia con Delfina Delettrez-Fendi, figlia di Silvia Venturini Fendi, con cui ha avuto la figlia Emma, ha trovato la compagna ideale.