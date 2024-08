Francesca Fialdini curiosità: che lauree ha la giornalista Rai

Francesca Fialdini super preparata professionalmente: ecco che lauree ha la giornalista e conduttrice Rai.

Francesca Fialdini e Da Noi a ruota libera sono stati riconfermati nella prossima stagione televisiva della Rai e, da settembre, ogni domenica pomeriggio, a partire dalle 17.30, tornerà l’appuntamento con la conduttrice e le sue bellissime interviste. Da anni, ormai, la Fialdini è diventata un punto fermo della Rai grazie ad un duro lavoro e una lunga gavetta. Il suo debutto in Rai è arrivato nel 2010 quando conduce la trasmissione di cultura letteraria Cultbook – Storie su Rai 2.

Nel corso degli anni ha poi condotto altri programmi fino a diventare popolarissima con la trasmissione “Da noi a ruota libera” che conduce dal 2019. Un successo meritato quello della conduttrice che è riuscita a costruire una carriera brillante anche grazie ai suoi studi.

Francesca Fialdini: ecco cosa ha studiato

Non ha lasciato nulla al caso Francesca Fialdini per realizzare i suoi progetti lavorativi. Dopo il diploma, infatti, la conduttrice ha scelto di studiare presso l‘Università La Sapienza di Roma, città in cui vive attualmente in una splendida casa nel cuore della città.

La conduttrice che è poi diventata giornalista ha così conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione. Il percorso di studi e lavorativo della conduttrice è stato molto meticoloso ed oggi le permette di essere molto disinvolta quando appare in televisione e quando intervista anche personaggi importanti.

Oltre a lavorare in tv, però, la conduttrice non ha mai abbandonato la passione per la scrittura al punto da aver scritto ben tre libri: Il sogno di un venditore di accendini, Charlie e l’ocarina e Nella tana del coniglio in cui racconta la lotta contro il cibo che diventa un’ossessione incontrando sei persone che si raccontano a cuore aperto.

Da tempo, con il programma “Fame d’amore”, la Fialdini si occupa di raccontare le storie di persone che, da tempo, combattono contro i problemi alimentari. La Fialdini è molto attenta a questa tematica al punto da essersene occupata sia in tv che tramite un libro.

Con il suo percorso di studi, dunque, è riuscita a costruire una carriera brillante portando a casa importanti riconoscimenti sia da parte del pubblico che degli addetti ai lavori. Tanta professionalità, nella conduttrice che è molto seguita anche sui social dove pubblica pochissimo della sua vita privata ma tantissimo del suo lavoro a cui tiene davvero molto.