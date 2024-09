Francesca Fialdini ieri e oggi: com’era e com’è la conduttrice Rai

Francesca Fialdini è uno dei volti più popolari di Raiuno, ma la ricordate agli inizi della carriera? Eccola ieri e oggi.

Con il suo sorriso rassicurante, Francesca Fialdini tornerà a fare compagnia ai telespettatori di Raiuno da domenica 15 settembre ospitando nello studio del programma “Da noi a ruota libera” tanti, nuovi personaggi che si racconteranno con sincerità ai suoi insegnanti. Diventata ormai un punto di riferimento della Rai, la Fialdini ha deciso di tornare al timone del programma che le ha dato tantissima popolarità.

Dopo una lunga gavetta, infatti, la conduttrice ha preso in mano le redini della domenica pomeriggio di Raiuno portando a casa importanti risultati. Ogni anno, non smette di stupire il proprio pubblico anche con il look: la conduttrice e giornalista con una laurea nel cassetto che le ha permesso di costruire la sua brillante carriera, ama giocare con la propria immagine, ma ricordate com’era all’inizio della carriera?

Com’è cambiata Francesca Fialdini nel tempo: la foto di ieri della conduttrice

Capelli corti e biondi, fisico snello e asciutto e trucco leggero ma più marcato sugli occhi per esaltare la profondità dello sguardo. Francesca Fialdini, oggi, si mostra così, ma in passato, durante i suoi primi anni in televisione, l’immagine era decisamente diversa. Durante gli anni in cui ha lavorato accanto a Tiberio Timperi, la conduttrice sfoggiava capelli lunghi fino alle spalle, castani e con qualche riflesso più chiaro. Il trucco, invece, era molto più naturale e anche gli outfit non erano curati come quelli che sfoggia oggi, ogni domenica pomeriggio.

Con il tempo, però, la conduttrice ha deciso di rinnovarsi e operare un cambiamento partendo dal colore dei capelli che oggi sono biondissimi per poi passare al taglio in stile Sharon Stone. Per quanto riguarda gli outfit, la conduttrice passa con disinvoltura dall’indossare jeans e camicia ad abiti più sensuali come un tubino o una gonna di pelle.

Un taglio di capelli che, però, in alcuni momenti, l’ha esposta a diverse critiche a cui, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica, ha risposto così: “Per me la bellezza deve avere a che fare con l’autostima e non con la disistima. Il mio taglio di capelli piace a me, sento che mi rappresenta, dunque va benissimo. Quella è una forma di bellezza perché comunica un’interiorità più che un’esteriorità, un carattere, un’identità e una riflessione”.

Un cambiamento evidente, dunque, quello della conduttrice che resta sempre bellissima con il sorriso che rappresenta la curva migliore della bellezza di una donna.