Dopo i rumors che parlavano di un suo clamoroso ritorno, arriva la mazzata definitiva per l’amatissima showgirl che resta fuori da Mediaset.

Non arrivano buone notizie per i fan di una delle showgirl più amate dal pubblico e più seguite anche sui social. Dopo essere stata un volto Mediaset ed essere stata sostituita nel corso delle ultime stagioni, alcune voci di corridoio davano per certo il suo ritorno su canale 5 a settembre, ma a quanto pare non sarà così.

Gli ultimi rumors sul suo ritorno, infatti, non trovano riscontro nella realtà. A quanto pare, Mediaset non avrebbe alcuna intenzione di tornare sui suoi passi e richiamare la showgirl che, così, continuerà a lavorare altrove avendo conquistato la fiducia anche di Amadeus.

Mediaset: chi è la showgirl che non torna

Dopo essersi fatta conoscere dal grande pubblico partecipando per due volte al Grande Fratello Vip trovando entrambe le volte l’amore, la showgirl è rimasta a Mediaset con un nuovo ruolo. Giulia Salemi, infatti, ha partecipato sia alla terza che alla quinta edizione del reality show innamorandosi di Francesco Monte durante la prima partecipazione e di Pierpaolo Pretelli, con cui ha avuto il figlio Kian, durante la seconda esperienza nella casa più famosa d’Italia.

Dopo essere stata una protagonista indiscussa del reality show come concorrente, Giulia Salemi è stata anche una protagonista in studio, accanto ad Alfonso Signorini. Quest’ultimo, infatti, ha puntato su di lei per la postazione social. Tuttavia, nelle ultime due edizioni, la Salemi è stata sostituita da Rebecca Staffelli. In vista della nuova edizione del Grande Fratello che partirà a settembre, si pensava ad un probabile ritorno di Giulia che, a quanto pare, sarebbe sfumato.

“Qualche settimana fa era spuntata l’ipotesi ri rivedere Giulia Salemi nel social all’interno del GF…A quanto pare i dirigenti hanno nuovamente cambiato idea a riguardo…”, ha fatto sapere Amedeo Venza pubblicando un post tra le storie del suo profilo Instagram. Secondo Amedeo Venza, inoltre, non è detto che possa restare Rebecca Staffelli.

Non è esclusa, infatti, la possibilità di un rinnovo generale del cast che affiancherà Signorini. In studio, accanto al conduttore, dovrebbero esserci nuove opinioniste: i nomi che, finora, sono stati fatti sono quelli di Stefania Orlando e Anna Pettinelli. Allo stesso modo, dunque, il ruolo di commentatrice dei social potrebbe essere affidato ad un volto nuovo e a tal proposito Signorini potrebbe pescare la persona giusta tra le tante ex concorrenti del reality.