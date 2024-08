Gemma Galgani cambia look prima di Uomini e Donne: ci ha dato un taglio

Gemma Galgani si prepara alla nuova stagione di Uomini e donne con un look tutto nuovo: ecco come è cambiata la dama.

Gemma Galgani cambia look in vista di una nuova stagione di Uomini e donne. Nonostante le voci di corridoio parlino di un addio imminente della dama al trono over, gli esperti del programma di Maria De Filippi sono sicuri che Gemma sarà regolarmente nel parterre, pronta a rimettersi in gioco per trovare il grande amore. L’estate della donna è stata caratterizzata da paparazzate varie ma ad oggi, nella sua vita, non sembrerebbe esserci alcun nuovo amore.

Le delusioni sentimentali vissute dalla dama di Torino sono tante, ma non perde mai la voglia di sognare e di credere nel grande amore. Per ricominciare a cercare il suo principe azzurro, la Galgani ha deciso di modificare la propria immagine regalandosi un nuovo look che ha lasciato tutti di stucco.

Il nuovo look di Gemma Galgani: la dama di Uomini e donne stravolge la propria immagine

Protagonista del trono over di Uomini e Donne dalla prima puntata, nel corso degli anni, Gemma Galgani ha cambiato diverse volte look. La dama, oltre ad essersi rifatta il seno, ha modificato più volte il colore e il taglio dei capelli sfoggiando soprattutto un biondo sempre più luminoso, ma senza rinunciare all’amatissima frangetta. Alla vigilia della nuova stagione di Uomini e Donne che partirà ufficialmente a fine agosto con le prime registrazioni, Gemma ha deciso di ringiovanire nuovamente la propria immagine cambiando sia il colore che il taglio dei capelli.

Il tutto è stato documentato da un video pubblicato su Instagram dal parrucchiere di fiducia della dama. “E’ arrivato quel giorno del mese: sistemiamo la frangia di Gemma!“, scrive l’hair stylist della Galgani. Gemma, inoltre, ha deciso di dire addio anche al biondo platino preferendo scurire i capelli e tornare al colore che sfoggiava all’inizio della sua esperienza nel programma di Maria De Filippi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vinci’s Concept Salon (@vincis_conceptsalon)

Gemma, inoltre, dopo aver sfoggiato una frangetta più lunga, ha deciso di accorciarla, ma soprattutto di averla completamente dritta e non sfilettata. Il cambiamento è davvero notevole e ha lasciato senza parole non solo i fan, ma anche la stessa dama che, guardandosi allo specchio, ammette di essere soddisfatta dal suo nuovo look. Sempre fiduciosa nell’amore e nelle persone, Gemma è così pronta per affrontare una nuova stagione di Uomini e Donne sperando di trovare, finalmente, l’amore della sua vita.