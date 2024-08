Gianni Sperti vola in Brasile e cambia look: irriconoscibile dopo U&D

Gianni Sperti vola in Brasile per le vacanze estive e stravolge il look: l’opinionista di Uomini e Donne è irriconoscibile.

Protagonista da anni di Uomini e Donne, durante le vacanze estive, Gianni Sperti si concede spesso viaggi mozzafiato andando alla scoperta di luoghi davvero magici. Per l’estate 2024, così, l’ex ballerino ha deciso di volare da solo in Brasile percorrendo tantissimi chilometri e scoprendo zone uniche anche grazie all’ospitalità delle persone che ha incontrato sul posto.

Oltre a visitare città che non conosceva, a concedersi momenti di relax in spiaggia, l’uomo ha deciso di cambiare anche look. Rientrato in Italia, infatti, l’opinionista non solo ha ammesso di aver affrontato un viaggio bellissimo ma molto faticoso al punto da aver preso subito appuntamento con il suo podologo, ma ha anche mostrato il suo, nuovo ed originale look che gli dona un’immagine totalmente diversa.

Il nuovo look di Gianni Sperti: cosa ha fatto ai capelli

Nelle ultime puntate della scorsa stagione di Uomini e Donne, seduto accanto all’amica Tina Cipollari, Gianni Sperti sfoggiava un taglio cortissimo che lasciava intravedere ogni lineamento del suo viso. Dopo il viaggio in Brasile, però, l’immagine dell’opinionista del dating show di Canale 5 è notevolmente cambiata. L’ex ballerino, infatti, andando alla scoperta dei posti meravigliosi e naturali del Sudamerica, non ha avuto tempo di dare un taglio ai capelli che crescevano ed oggi sfoggia dei capelli molto più lunghi del solito.

Come potete vedere dalla foto qui in alto, infatti, l’opinionista ha tanti ricci ben definiti che gli coprono la fronte e, in parte, anche gli occhi. Un look decisamente selvaggio quello di Sperti che, nella foto in questione, indossa una canotta che lascia intravedere i muscoli ma anche l’abbronzatura perfetta. “Non li sopporto più ma cercherò di resistere”, scrive Sperti nella didascalia che accompagna il post.

Una foto che, però, è piaciuta tantissimo ai fan che lo invitano a non tagliare i capelli mantenendo la stessa lunghezza anche durante i mesi invernali. “Stai benissimo così, valuta la possibilità di tenerli! Sono belli, originali e ti donano un aspetto più selvaggio ma raffinato allo stesso tempo”, scrive una signora.

Dalle parole di Sperti, però, è facile prevedere che i ricci, ben presto, lasceranno il posto ad un taglio netto. Tuttavia, per scoprire se sarà effettivamente così sarà necessario aspettare la messa in onda della prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne che sarà registrata a fine agosto.