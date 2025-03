Giorgia Meloni si è presentata vestita così al saggio di danza di sua figlia Ginevra. Ha infatti scelto un outfit bellissimo per l’occasione.

Lei è al momento una delle donne più potenti d’Italia, dato che sta governando l’Italia dopo aver collezionato numerose esperienze degne di nota. Originaria di Roma, ha infatti conseguito il diploma presso il Liceo Scientifico e ha quindi iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo della politica. Quando aveva 15 anni, è entrata nell’organizzazione giovanile di destra, Fronte della Gioventù, ed è stata nominata responsabile di Azione Studentesca. Da lì il suo percorso nella politica e nell’attivismo non si è più fermato.

Oltre ad essere una professionista di valore, la Meloni è anche una brava mamma e a darne dimostrazione sono questi scatti circolati ultimamente sul web.

L’outfit di Giorgia Meloni per il saggio di danza della figlia

La Premier è sempre stata una mamma molto presente per la figlia Ginevra, la piccola nata dalla relazione che lei ha avuto con il suo ex compagno Andrea Giambruno. Nonostante la rottura, i due sarebbero oggi in buoni rapporti e di certo non smettono di essere genitori esemplari per la loro bambina. Quest’ultima ha di recente partecipato a un saggio di danza, svolto in un teatro del Quartiere Africano di Roma. All’evento si è presentata chiaramente anche la Meloni e tutti hanno notato il suo comportamento. Il presidente dell’Associazione Stratos Sport Dance & Studios di Fiumicino-Parco Leonardo ha infatti svelato di “aver visto una donna normale, coinvolta nel gruppo delle altre mamme del suo gruppo di danza”.

Pare che la donna sia arrivata anche senza guardie del corpo e senza persone attorno. Ha inoltre stretto le mani a tutti e ha risposto in modo scherzoso a chiunque le chiedesse foto. “Al di là delle simpatie politiche di ciascuno, credo che tutti siano rimasti colpiti dalla sua disponibilità“, ha continuato il Presidente dell’Associazione in cui è iscritta Ginevra. E ancora: “mi sono avvicinato anch’io e scherzosamente ai miei amici ho detto che era stato un incontro tra due presidenti, io della Stratos, lei presidente del Consiglio. Non so cosa votino le mamme della classe, però fanno sempre del loro meglio per darmi una mano. La maternità ti regala anche la vera solidarietà tra donne”.

Per l’occasione la Meloni ha optato per un tailleur chiaro e color verde acqua, che ha ancora una volta arricchito la sua persona e la sua femminilità.