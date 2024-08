“Giulia Stabile sostituita a Tu Si Que Vales”: cosa ha deciso Maria De Filippi

Giulia Stabile sarà sostituita nella prossima edizione di Tu sì que vales? Ecco cosa ha deciso Maria De Filippi.

Giulia Stabile è una delle ex allieve di Amici più amate non solo dal pubblico, ma anche da Maria De Filippi. Come ha spesso sottolineato la conduttrice, ci sono alcuni ex allievi a cui è più legata e con i quali, ancora oggi, ha un rapporto come Emma Marrone, Alessandra Amoroso e Annalisa per citare quelle più famose delle prime edizioni del talent show. Tuttavia, tra gli ex allievi delle ultime edizioni con cui ha creato un legame speciale c’è sicuramente Giulia Stabile che ha colpito Queen Mary sin dai provini per la sua spontaneità e naturalezza.

Un rapporto, quello tra la conduttrice e la ballerina che è cresciuto diventando sempre più forte portando la De Filippi a credere fortemente nel talento della Stabile. Giulia, infatti, dopo la vittoria ad Amici, non è più stata lasciata sola da Maria che l’ha voluta sia come professionista nel corpo di ballo di Amici che come conduttrice di Tu sì que vales accanto a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara dopo la scelta di Belen Rodriguez di lasciare il programma.

Tu sì que vales rappresenta uno dei programmi di maggior successo di Mediaset e a settembre tornerà in onda con una nuova stagione. Secondo alcune indiscrezioni circolate sul web, Giulia Stabile potrebbe non essere più presente come conduttrice, ma cosa c’è di vero?

Giulia Stabile confermata a Tu sì que vales: Maria De Filippi conferma la stessa squadra

Nessun cambiamento nella squadra di Tu sì que vales 2024 come confermano le prime indiscrezioni sulle registrazioni in corso a Roma. Maria De Filippi, infatti, ha deciso di non operare alcun cambiamento e di confermare la squadra che, nella scorsa stagione, ha sbancato gli ascolti. In giuria, dunque, ci saranno ancora Rudy Zerbi, Gerry Scotti, la stessa Maria De Filippi e Luciana Littizzetto che ha sostituito Teo Mammucari dalla scorsa edizione.

Confermatissima anche Sabrina Ferilli nelle vesti di presidente della giuria popolare e super confermato anche il trio dei conduttori. Il compito di presentare i vari talenti che, nel corso delle varie puntate saliranno sul palco per convincere la gioia, spetterà sempre ad Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile.

La ballerina, dunque, ha deciso di continuare a portare avanti il doppio impegno professionale: non solo tornerà nella scuola di Amici come professionista ma, ogni sabato sera, si trasformerà in conduttrice per guidare uno dei programmi di punta di canale 5 e con cui Mediaset lancerà la sfida a Ballando con le stelle che, tra i concorrenti, potrebbe avere proprio una star Mediaset.