Brutte notizie per Signorini e per Mediaset. I dirigenti dell’azienda e gli autori del programma devono muoversi repentinamente.

Continua il grande successo del reality show in onda su Canale 5 condotto dal giornalista, Alfonso Signorini. Il programma sta riscuotendo una certa popolarità, anche grazie alle dinamiche che si sono create di recente nella casa tra gli inquilini. L’uscita di scena di Jessica Morlacchi nel corso della passata puntata ha creato scompiglio tra i telespettatori e tra i concorrenti che hanno dovuto fare i conti con nuove dinamiche.

Gli equilibri che si erano creati, infatti, sono cambiati e ora i gieffini devono trovare una quadra. Si sono create delle vere e proprie fazioni e, conseguentemente, i fan del programma si sono spaccati a metà. Tra i personaggi più controversi di questa edizione c’è di certo Helena Prestes che, sin dal suo ingresso nella casa, ha creato dinamiche interessanti grazie al suo carattere forte e determinato.

Grande Fratello, brutte notizie per Signorini e Mediaset

Anche la relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continua a tenere incollati allo schermo orde di telespettatori. Hanno ingenerato un forte interesse nel pubblico che non si perde neppure una puntata del reality show per scoprire l’evoluzione del loro rapporto.

In tanti, infatti, si chiedono se prima o poi riusciranno a superare le incomprensioni che, puntualmente, fanno fare un passo indietro ad entrambi. I loro fan sperano che riescano a trovare la serenità e a vivere serenamente il sentimento che li lega.

Insomma, le recenti dinamiche che si sono create nella casa più spiata d’Italia stanno affascinando i fan, i quali cercano costantemente informazioni in rete per restare aggiornati circa le news. Proprio a tal riguardo un’indiscrezione ha fatto il giro dei social sollevando molti dubbi circa le sorti dello show. Ma cosa è successo di preciso?

La produzione del Grande fratello sta affrontando delle problematiche di non poco conto. Gli autori hanno preso infatti dei provvedimenti disciplinari nei confronti di alcuni concorrenti e, uno sponsor del programma, Santero ha annunciato il ritiro della propria sponsorizzazione.

A dare la notizia è stato Gabriele Parpiglia che attraverso delle storie Instagram ha rivelato: “saltano gli sponsor al GF di Signorini”. Parpiglia ha svelato di aver contattato la Santero per avere delucidazioni in merito alla faccenda. L’azienda ha spiegato che tale decisione non è legata ai concorrenti o alle decisioni prese dagli autori. Alcuni sostengono che l’azienda abbia deciso di prendere le distanze da alcune dinamiche avvenute di recente. Un duro colpo per Signorini e la sua squadra.