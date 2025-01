Nella casa del Grande Fratello, un cuore batte forte per l’ex volto de Il Segreto. Il volto noto dello show lo ha confessato

L’amore è sempre al centro dell’attenzione per i concorrenti del Grande Fratello. Vivere a stretto contatto sotto lo stesso tetto scaturisce scintille che se non sono di scontro, sono quasi sempre di passione. La stessa da cui vorrebbe farsi trasportare una delle concorrenti.

In queste ultime ore infatti i telespettatori del reality condotto da Alfonso Signorini sono rimasti stupiti dalle parole di Ilaria Galassi. Non certo perchè si hanno dubbi sull’avvenenza di Iago Garcia, che come sappiamo tutte, ha fascino da vendere ma perchè l’ex ragazza di Non è la Rai finora non si era tanto esposta sul fronte dei sentimenti.

Iago da settembre è uno dei concorrenti del Grande Fratello ma la sua carriera lo ha portato sui set di due telenovelas spagnole di successo, Il Segreto e Una Vita che in Italia hanno tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori. E ovviamente ha fatto stragi di cuori.

La confessione di Ilaria spopola nel web

Nato a Ferrol, in Spagna nel 1979, Iago Garcia ha studiato recitazione a Madrid trovando la strada della notorietà in serie televisive spagnole seguitissime. Un successo che lo ha trasportato in Italia e portandolo nel 2016 sulla pista da ballo di Ballando con le Stelle.

Ormai è un volto noto anche della televisione italiana anche se nella casa più spiata di sempre non ha spiccato per dinamiche particolari. Ritornato in gioco grazie al ripescaggio, Garcia è stato il protagonista di una confessione bollente, da parte di una sua compagna di avventura.

Ilaria Galassi ha confessato all’amica Pamela Petrarolo di provare una certa attrazione per l’attore spagnolo: “In un’altra situazione mia, cioè senza figli e senza compagno, lo sai che io un pensiero ce l’avrei fatto? Non è grave quello che ho detto. Ho detto in un altro momento! Senza figli e senza compagno attuale! Non ho detto adesso. Te lo dico perché tanto lo faranno vedere“

Ha specificato, sottolineando dunque che se non avesse la sua situazione attuale avrebbe potuto considerare un coinvolgimento con lui. Pamela ha reagito criticando duramente questa dichiarazione, sottolineando l’inopportunità di esprimere tali sentimenti avendo un partner al di fuori della casa.

“E secondo te è importante dire questa cosa, molto utile, molto sensata! Questa cosa che stai dicendo è grave, non ho parola! Hai un compagno a casa, come fai a dire una cosa del genere? Io se stessi a casa e mio marito dicesse una cosa del genere, a me roderebbe il c*o! Lo dici te che non lo fanno vedere! Che ancora non lo sai che stai dentro la Casa del Grande Fratello?”

Ha tuonato la sua cara amica avvertendola delle possibili conseguenze negative di queste affermazioni sul pubblico e sulla sua relazione. E infatti la faccenda è già finita su tutti i portali web di gossip e spettacolo. Tuttavia il fascino di Iago non ha colpito solo Ilaria: altre concorrenti, come Stefania Orlando e Amanda Lecciso, hanno mostrato interesse per lui.