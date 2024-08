Ha 77 anni ma ne dimostra 30, le foto di Josefina Monasterio, la donna che non invecchia

Ha 77 anni ma ne dimostra 30: sembra impossibile, ma è la storia di Josefina Monasterio, la donna che non invecchia e che fa parlare il mondo.

Sembra la trama del romanzo “Il ritratto di Dorian Grey” ma è la storia vera di Josefina Monasterio, una donna che, pur avendo all’anagrafe ben 77 anni, in realtà, ne dimostra 30.

Josefina nasce il 16 Aprile del 1946 in Venezuela e la sua è una storia di rivincita perché, pur avendo avuto un’infanzia povera nel villaggio in cui è cresciuta, è riuscita a cambiare la propria vita ed oggi prova a trasformare anche quella degli altri.

Josefina, infatti, ha sempre avuto una passione per lo sport e, così, grazie al body building, non solo ha trovato la propria strada professionale, ma ha cambiato il proprio corpo e, grazie ad una serie di consigli teorici e pratici, cerca di aiutare chi, attraverso un profondo cambiamento fisico, prova a dare una svolta alla propria vita.

Ciò che, però, lascia senza parole chiunque si soffermi sulle sue foto è l’aspetto fisico: non solo il corpo, ma anche il viso sembrano effettivamente quelli di una 20enne, ma qual è il suo segreto?

Il segreto di Josefina Monasterio, la donna che ha 77 anni ma ne dimostra 30

Per Josefina Monasterio, l’età è solo un dettaglio perché a 77 anni, non solo continua ad allenarsi e ad allenare gli altri, ma continua a scrivere libri, a dare consigli e ad aiutare tutti quelli che cercano una svolta attraverso un cambiamento radicale della propria immagine.

Il segreto di Josefina è aver dedicato tutta la sua vita allo sport. La Monasterio, infatti, è una sportiva professionista e, nel corso degli anni, ha vinto diverse gare ed oggi, a 77 anni, ha la muscolatura di una trentenne.

Il segreto di una forma fisica così strepitoso risiede nell’allenamento costante e in una dieta bilanciata e salutare. Nulla, infatti, si ottiene per caso e anche Josefina dimostra che, per ottenere qualcosa, è necessario fare qualche sacrificio. La 77enne corre ogni giorno per 6 miglia (circa 9 km) e poi fa una passeggiata per altre 3 miglia. Inoltre pratica yoga e approfitta anche delle faccende domestiche per mantenersi in forma.

La dieta di Josefina, inoltre, prevede diversi pasti durante la giornata, abbondanza di frutta e verdura, ma anche di carne, alimento fondamentale per il benessere dei muscoli. Inoltre, Josefina dedica molto tempo al proprio benessere ritagliandosi del tempo anche per riflettere e meditare sulla propria vita.