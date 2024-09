Harry compie 40 anni: cosa hanno combinato Re Carlo e Camilla. Il Principe in imbarazzo

Harry ha compiuto 40 anni, ma Re Carlo e Camilla hanno messo in imbarazzo il Principe. Ecco cosa hanno combinato.

Compleanno particolare per Harry che ha raggiunto il traguardo dei 40 anni lontano dalla famiglia d’origine festeggiando con la moglie Meghan Markle, i figli e gli invitati al party esclusivo organizzato dalla Duchessa del Sussex. Un compleanno decisamente diverso da quello che aveva immaginato Harry che, legatissimo al padre e al fratello, ha stravolto totalmente la propria vita negli ultimi dieci anni.

Dopo il matrimonio con Meghan Markle, di fronte all’insoddisfazione della moglie, ha deciso di lasciare l’Inghilterra e trasferirsi negli Stati Uniti dove vive ancora oggi. Harry, così, non è tornato a Londra per i suoi 40 anni vivendo non solo un compleanno da incubo, ma anche un momento imbarazzante a causa di Re Carlo e Camilla.

Principe Harry imbarazzato: cosa hanno fatto Re Carlo e Camilla

Re Carlo e Camilla hanno deciso di fare un gesto inaspettato per Harry in occasione del suo 40esimo compleanno. Nessuno, infatti, si aspettava una presa di posizione netta, ma la coppia reale ha sorpreso tutti facendo pubblicamente gli auguri a Harry. “Oggi auguriamo al Duca di Sussex un felicissimo quarantesimo compleanno”, il messaggio di Re Carlo e Camilla che, dal 2021, non avevano più fatto pubblicamente gli auguri a Harry.

Un post che, tuttavia, ha diviso i sudditi che hanno lasciato diversi commenti critici nei confronti del gesto della famiglia reale che ha provato a zittire i rumors di una rottura definitiva. Accanto a quelli che hanno apprezzato gli auguri e quelli che, invece, hanno criticato la famiglia reale, c’è anche chi punta il dito contro Harry a causa della pubblicazione del libro Spurs.

“Questo post non era assolutamente necessario e non se lo merita dopo quello che ha fatto. Sarebbe stato meglio un messaggio privato”, ha scritto un utente. Oltre a Carlo e Camilla, anche Kate e William hanno deciso di fare pubblicamente gli auguri a Harry. “Buon 40esimo compleanno al duca di Sussex”, il sintetico messaggio del Principe e della Principessa del Galles.

“Ero ansioso a 30 anni, sono entusiasta a 40”, ha dichiarato il principe alla Bbc in un comunicato. Harry, inoltre, ha ripercorso la sua vita spiegando di quanto tutto sia cambiato negli ultimi dieci anni: “Diventare padre di due bambini incredibilmente gentili e divertenti mi ha dato una nuova prospettiva sulla vita e mi ha permesso di concentrarmi meglio su tutto il mio lavoro”, le parole del secondogenito di Lady Diana.