Principe Harry, compleanno da incubo: il dramma per i suoi 40 anni

Compleanno da incubo per il Principe Harry che non ha festeggiato nel migliore dei modi i suoi 40 anni: ecco cos’è successo.

Il Principe Harry, oggi 15 settembre, compie 40 anni ma, per lui, non sarà un compleanno come gli altri: il secondogenito di Lady Diana, infatti, non festeggerà con il fratello William, con la cognata Kate, i nipotini e con il padre Carlo che, stando ad alcune voci di corridoio che arrivano dall’Inghilterra, sarebbe terrorizzato ogni volta che riceve una telefonata dal figlio.

Harry, da tempo, si è trasferito negli Stati Uniti con la moglie Meghan Markle e i figli allontanandosi sempre di più dalla famiglia d’origine. Nell’ultimo periodo, la malattia di Carlo aveva fatto credere che ci potesse essere una riconciliazione che, però, non è mai arrivata. Harry, infatti, nonostante sia tornato spesso in Inghilterra, nell’ultimo periodo, non ha mai portato con sé la propria famiglia. Il motivo? La mancata sicurezza. Harry, infatti, avrebbe chiesto più volte di poter avere delle guardie del corpo e fino a quando non le avrà non porterà i figli in Inghilterra.

Principe Harry: compleanno amaro, ecco perché

Harry festeggerà così il suo quarantesimo compleanno con la moglie e i figli provando a sorridere e a godersi quel giorno, ma secondo gli esperti della Royal Family, per lui, sarà un compleanno amaro senza la presenza del padre e del fratello a cui è sempre stato molto legato. Stando ad alcuni rumors, è probabile che Carlo gli faccia comunque una telefonata per augurargli buon compleanno ma in modo molto formale.

“Quando pensi a 10 anni fa, Harry era seduto nella magnificenza di Clarence House con tutti i suoi amici di scuola e i suoi compagni di Sandhurst. Mentre adesso è a Montecito circondato da persone diverse che conosce al massimo da 4 anni”, le parole dell’esperta della famiglia reale come riporta il portale DiLei.

Per festeggiare il compleanno del marito, la Markle ha organizzato un party esclusivo invitando molti vip e star di Hollywood. Un compleanno decisamente diverso da quello che avrebbe voluto Harry la cui vita, secondo la biografa reale Ingrid Seward Matt Wilkinson, negli ultimi anni è decisamente cambiata. “Penso che ci sia un pizzico di tristezza“, ha aggiunto ancora la biografa reale.

Gli ultimi dieci anni, dunque, avrebbero cambiato non solo la vita di Harry, ma anche il suo stato d’animo che, oggi, sarebbe “inquieto, triste e preoccupato” dal futuro che dovrà affrontare a causa della scelta di staccarsi dalla propria famiglia.