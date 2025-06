Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accolto il cancelliere tedesco Friedrich Merz alla Casa Bianca. Durante il loro incontro di giovedì nello Studio Ovale, Merz ha parlato del ruolo degli Stati Uniti nella guerra della Russia contro l’Ucraina. Dall’attualità alla storia: il cancelliere ha poi fatto un parallelo con la Seconda guerra mondiale ricordando l’anniversario del D-Day, lo sbarco in Normandia del 6 giugno 1944 che segnò l’inizio della liberazione dell’Europa dall’occupazione nazista da parte degli Alleati.

La risposta di Trump

Trump, in riferimento al D-Day, ha poi replicato alle parole del cancelliere tedesco scherzando sulla questione: “Non è stato un gran giorno per voi”. Le sue parole hanno provocato una reazione irrigidita ma estremamente composta da parte di Merz, che ha ricordato al presidente Usa il valore storico di quel momento: “Beh, signor Presidente, alla fine è stata la liberazione del mio Paese dalla dittatura nazista”.

Dopo lo scambio di battute, Trump ha concordato, mentre la conversazione tra i due leader è proseguita sui temi della guerra in Ucraina. “Sappiamo cosa vi dobbiamo. Ma questo è il motivo per cui dico che l’America è, ancora una volta, in una posizione molto forte per fare qualcosa per questa guerra e porvi fine. Quindi parliamo di cosa possiamo fare insieme”, ha affermato Merz.