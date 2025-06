Il divorzio di Harry e Meghan Markle potrebbe essere più vicino del previsto: spunta una clamorosa indiscrezione.

Dai tempi del fidanzamento, Harry e Meghan Markle sono sempre stati al centro del gossip. Il loro rapporto, anche dopo il matrimonio e il trasferimento negli Stati Uniti è continuamente sotto la lente d’ingrandimento e, nelle scorse ore, un’indiscrezione, il legame tra il duce e la duchessa del Sussex non sarebbe più così idilliaco.

La parola divorzio, infatti, viene accostata sempre più spesso a Harry e Meghan tra i quali, secondo quanto fa sapere Radar Online, ci sarebbero delle crepe che preoccupano le persone vicine alla coppia che potrebbero spiazzare tutti annunciando un divorzio di cui si vocifera da tempo.

L’indiscrezione sul divorzio tra Harry e Meghan: ecco cosa sta accadendo

Mentre gli inglesi sono seriamente preoccupati per Re Carlo che sarebbe rovinato, il mondo si interroga cosa sta accadendo tra Harry e Meghan Markle. Da quando hanno lasciato Londra trasferendosi negli Stati Uniti, il Duca e la Duchessa del Sussex sono soliti raccontarsi attraverso interviste, documentari e podcast firmando accordi ricchissimi.

Secondo Radar Online, il secondogenito di Carlo e Lady Diana starebbero discutendo con Netflix per trovare un accordo che, si dice, abbia un valore di circa 153 milioni di dollari. Per concludere l’accordo, tuttavia, pare che Netflix voglia la precedenza su un’intervista post-separazione qualora dovesse arrivare davvero il divorzio.

Secondo la fonte “tutti possono vedere che ci sono crepe che iniziano a mostrarsi, ed è giusto che Netflix abbia la precedenza su un’intervista se alla fine divorziano”.

Tuttavia, la precedenza sull’intervista di divorzio che vorrebbe Netwflix potrebbe non realizzarsi mai. Le persone vicine alla coppia, infatti, fanno sapere che, ad oggi, appare improbabile che i due scelgano di separarsi. L’ex maggiordomo reale Paul Burrell, che un tempo lavorava a stretto contatto con la principessa Diana, ha recentemente dichiarato alla rubrica Eden Confidential del Daily Mail: “Nonostante le pressioni sul loro matrimonio e sul loro stile di vita, personalmente penso che non ci siano segni di divorzio perché Harry perderebbe troppo”.

Nonostante tutte le voci, dunque, il divorzio appare abbastanza lontano e ad allontanare tali voci è la stessa Meghan Markle che, in occasione della Festa del Papà, ha dedicato delle dolci parole al marito. “Il migliore. Buona festa del papà al nostro ragazzo preferito“, è la didascalia scritta da Meghan per accompagnare il video che celebra Harry in versione papà.